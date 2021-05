Cecilie slanket seg 50 kilo – da begynte folk å behandle henne bedre

Da Falch var på sitt tyngste hadde hun det forferdelig med seg selv. Hun likte ikke det hun så i speilet og prøvde å gjemme seg i store klær.

Lite hjalp det at andre virket å tenke at hun var usynlig. Eller det som verre er; kalte henne stygge ting.

– Det motsatte kjønn kunne si at jeg var for tjukk til å bli sammen med ham. Eller at de ikke kunne bli sett sammen med noen på min størrelse. Det er synd at man hele tiden skal stigmatisere på den måten, enten man er undervektig eller overvektig, sier Falch til NRK.

Så slanket hun seg. Da ble mye forandret.

– Var jeg ikke bra nok tidligere?

Falch forteller om flyturene der hun var fikk blikk av andre. Eller når hun tok mye plass i et sete på bussen.

Slik er det ikke nå.

– Man får mye mer positiv oppmerksomhet. Et ekstra smil på butikken, eller at folk er mer hyggelig i samtaler, forteller hun.

Selv mennesker som skal møte alle på en profesjonell måte sier Falch nå behandler henne annerledes.

– Personlig føler jeg at mine kroppslige plager blir tatt mer på alvor etter at jeg gikk ned i vekt. Jeg slipper å få den vanlige kommentaren «det er bare å gå ned i vekt».

Cecilie har merket at andre begynte å behandle henne på en annen måte etter vektnedgangen. Foto: Bodø Nu

Selv om mye har blitt bedre er det fortsatt kommentarer Falch synes er vanskelig å takle.

– Mange sier; «oi, så fin du har blitt». Eller «Så tynn du har blitt. Du kan ikke gå ned mer i vekt, da forsvinner du jo».

Da undrer hun seg:

– Var jeg ikke bra nok tidligere?

– Feit

Kristine Bjørnerød har i likhet med Falch gått ned mye i vekt. Før nedgangen fikk også hun slengt stygge kommentarer etter seg.

– En gang hadde jeg en lang arbeidsdag, og var ferdig klokken 01:00. Jeg gikk på bussen og der sto det en guttegjeng med tre venner. En av de pekte på meg og sa «feit».

– Mer sa vi ikke til hverandre.

Slike kommentarer har det blitt mange av.

«Det er bare å slutte å spise så mye» «Det er bare å gå tur»

Til slutt ble Bjørnerød vant til folks oppførsel.

– Det er vondt å tenke på, men jeg ble vant til det. Det er faktisk vondere å tenke på det nå, selv om kommentarene har sluttet. Der og da bygger du opp en slags immunitet.

– Det virker som mange mener de vet mer om min helse og min kropp siden de er tynne. Jeg er tjukk, så jeg vet åpenbart ikke.

Falch kjenner seg igjen i Bjørnerøds opplevelse av vonde kommentarer.

– Det kommer til et punkt der du slutter å bry deg. Du lukker ørene og tar det ikke innover deg lenger.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Togturen hjem

Bjørnerød forteller at hun gjennom hele oppveksten slet med overvekt. Sykdom gjorde at det var vanskelig å få trent. I tillegg var det flere i familien som slet med det samme.

Etter mange diettforsøk klarte Bjørnerød å gå ned i vekt. En god lege og varige sunne endringer gjorde at hun nå har gått ned hele 25 kilo.

Da merket hun, i likhet med Falch, endring fra andre mennesker rundt henne.

– Jeg skulle reise med toget hjem til Østfold fra Trondheim. En tur jeg har tatt mange ganger. Alltid med tung koffert, forteller Bjørnerød.

– Helt ut av intet kom det en type bort til meg.

«Trenger du hjelp?»

Umiddelbart tenkte Bjørnerød at det var veldig hyggelig. Etter flere stopp med samme oppførsel fra andre begynte hun å gruble.

– Jeg har tatt denne turen mange ganger, og aldri har jeg fått tilbud om hjelp. Det var så merkelig.

Bjørnerød funderte over de andres hjelpsomhet hele veien hjem. I etterkant har hun lagt merke til det samme i andre situasjoner.

– Det er ganske sjokkerende. Når jeg går i klesbutikker spør folk om jeg trenger hjelp. Det gjorde de ikke før. Kundene på jobben er hyggeligere med meg. Generelt oppfører folk seg bedre mot meg.

Falch kjenner seg veldig godt igjen i Bjørnerød opplevelse i klesbutikker.

– Jeg har aldri blitt behandlet så bra som nå. Nå skal de vise meg størrelser, eller spør hva jeg liker. Det gjorde de aldri før.

Vanlig med stigmatisering

Kommuneoverlege og forsker på fedme, Kai Brynjar Hagen, sier det dessverre ikke er uvanlig at mennesker med fedme opplever dårligere behandling.

– Dette skjer i Norge, og det skjer i utlandet. Det er vident kjent at de med fedme behandles annerledes og stigmatiseres, sier Kai Brynjar Hagen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hagen har utredet over 800 pasienter med fedme og skrevet flere fagartikler og tekster om temaet. Blant annet er han medforfatter til fagartikkelen «Belastende livserfaringer blant pasienter med sykelig overvekt».

Ifølge både hans erfaring, og forskning han henviser til, skjer det altfor ofte at mennesker med fedme blir behandlet dårlig.

– Dette er et utbredt fenomen, også i helsevesenet. Det er mange av dem som har fedme som har fortalt historier om hvordan de blir møtt i helsetjenesten, sier Hagen til NRK.

64 prosent opplever belastende livserfaring Ekspandér faktaboks Bakgrunn for artikkelen: Sammenhenger mellom sterkt belastende livserfaringer og sykelig overvekt er godt dokumentert internasjonalt, men kunnskapen er lite innarbeidet i norsk klinisk praksis. Vi har undersøkt hva et utvalg norske pasienter under utredning for sykelig overvekt rapporterte om tidligere livsbelastninger ved et senter der temaet livserfaringer inngikk i anamneseopptaket. Resultater: Studien rekrutterte 70 deltakere (57 kvinner) med sykelig overvekt. Av disse fortalte 64 (91 %) om minst én vesentlig og belastende livserfaring, og 39 (56 %) om tre eller flere ulike typer. Hyppigst var alvorlige relasjonsbrudd, manglende omsorg fra foreldre og andre vonde barndomserfaringer. Kilder: Belastende livserfaringer blant pasienter med sykelig overvekt

– Eksempelvis at de får tilbakemelding om at de skal prøve å ta av seg noen kilo, for da vil problemene ordne seg. Det har vært mye slik moralisering om at folk skal «ta seg sammen».

– Hva gjør dette med disse menneskene?

– For mange blir det dessverre en ond sirkel. Det kan trigge sosial angst, tilbaketrekking og det kan på mange vis forverre situasjonen.

Helsevesenets negative holdninger til fedme Ekspandér faktaboks Kai Brynjar Hagen er medforfatter i boken «Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient». Fagboken er lasted drøyt 150.000 ganger hos Springer.com, og er sitert i flere annerkjente artikler. Her vies et helt kapittel til Hagens forskning på fedme. «Lessons on Causality from Clinical Encounters with Severely Obese Patients» Kapitellet handler om hva Hagen har erfart i sine møter med alvorlig overvektige pasienter. Blant annet skriver han: Jeg fant at det gjennom helsesystemet er negative holdninger mot overvektige mennesker. De signeres lav status og lav prioritet. Akkurat som den amerikanske psykiateren Hilde Bruch skrev for nesten 80 år siden: Overspising er sett på som en moralsk svakhet og «Overspising blir sett på som en moralsk svakhet og selvfornøyelse. Selv leger kan uttrykke en sarkastisk holdning. Stigmatisering av overvektige mennesker er av største betydning, og påvirker kvaliteten på omsorgen deres betydelig.» Kilde: «Lessons on Causality from Clinical Encounters with Severely Obese Patients»

– Det er viktig å understreke at det ikke alle opplever dette, legger han til.

– Hva tenker du burde skje med samfunnet?

– Samfunnet har en vei å gå. Det er først og fremst åpenbart at vi må tilrettelegge samfunnet slik at de som har fedme føler seg ordentlig inkludert.