Solberg lover milliardsatsing på grønn energi

Valgkampen er i gang. Og torsdag handler det om grønn energi. Jonas Gahr Støre (Ap) brukte blant annet dagen på å besøke bedriften Inovyn Nordic.

De har planer om å lage en fabrikk for å produsere hydrogen på Rafnes i Telemark. Men de mangler tilgang på kraft for å realisere planene.

Noe Støre mener er et tydelig eksempel på regjeringens manglende vilje til å satse på grønn industri.

Han mener dagens regjering har sviktet. Ifølge Støre er det få land som er så godt posisjonert som Norge til å vinne kappløpet om de nye, grønne industrieventyrene. Ap-lederen mener vi har naturressursene, kunnskapen, folkene og kapitalen til å investere i disse næringene.

– Det eneste som mangler i dag er politisk vilje, sier han.

– Erna Solbergs regjering sover i timen. De stoler på at markedet skal ordne opp – det kan koste oss alle dyrebar tid, sier Støre videre.

Han lover at en Ap-ledet regjering vil sette fart på det norske mineraleventyret, gjøre saksbehandling mer effektiv, og bidra med penger i en mye tidligere fase til dem som ønsker å satse.

Samtidig som Støre var på besøk hos Inovyn Nordic i Telemark, var Erna Solberg i Mo i Rana i Nordland for å lansere en storsatsing på nettopp hydrogen.

Solberg vil satse 4 milliarder på hydrogen

– Det Jonas Gahr Støre driver med her er kun retorikk. Ingen tidligere regjeringer har brukt så mye penger for å sørge for at vi faktisk deltar i det grønne skiftet, svarer Solberg.

Hun viser blant annet til at regjeringen skal bruke flere milliarder på havvindkraft. De har også investert store summer på fangst og lagring av CO₂, såkalt CCS.

Fangst og lagring av CO₂ er blant annet grunnlaget for én av flere måter å produsere hydrogen.

Og som et slags tilsvar til Støres kritikk, hadde statsministeren med seg lovnad om å bruke opp mot store summer på nettopp hydrogensatsing.

Produksjon av hydrogen Ekspandér faktaboks Fremstilling og anvendelse av hydrogen kan deles inn i fire ulike typer som har hver sin fargekode: GRØNNHYDROGEN: Utvinnes fra fornybare kilder, for eksempel fra vann-, vind- eller solkraft, som benyttes til å spalte vann ved elektrolyse, og har derfor nullutslipp av CO2. GRÅ HYDROGEN: Utvinnes fra naturgass og gir betydelige CO2-utslipp. BLÅ HYDROGEN: Utvinnes også fra naturgass med karbonfangst og -lagring. Det meste av CO2 blir fraktet og lagret under havbunnen på kontinentalsokkelen, og blå hydrogen har derfor om lag 95 % lavere nullutslipp av CO2 enn grå hydrogen. TURKIS HYDROGEN: Utvinnes fra naturgass ved hjelp av høy varme, men uten bruk av oksygen i prosessen. Karbonet i gassen omdannes til faststoff som senere kan brukes til å produsere andre ting, for eksempel bildekk. Kilde: SINTEF, Wintershall, NRK

– Vi skal etablere fem knutepunkter for hydrogensatsing rundt om i landet, sier Solberg.

Knutepunktene skal stå for produksjon og lagring av hydrogen, slik at båter og bilder kan tanke hydrogen der. Et av disse knutepunktene ser ut til å bli liggende i Nordland. Her vil regjeringen nemlig at fergene over Vestfjorden skal gå på hydrogen.

– På den måten vil du blant annet skape et behov for å produsere og lagre hydrogen der, sier Solberg.

I tillegg til disse fem knutepunktene for hydrogensatsing, lover Solberg å etablere et eller to større industriprosjekter for både produksjon og bruk av hydrogen. Her er det snakk om storskalaproduksjon av hydrogen.

Det er disse prosjektene Solberg vil bruke 2 og 4 milliarder kroner på. Hvor disse prosjektene skal bli lagt eller hva de skal gå ut på er ikke bestemt ennå.

– Det skal vi vurdere ut fra hvilke prosjekter som vil gi mest effekt og ha den beste teknologien, for minst skattepenger, sier Erna Solberg, som tror hydrogen kan bli svært viktig for norsk økonomi.

– Vi har mye talent, skaperkraft og kunnskap rundt hydrogen. I tillegg til vilje til å satse. Jeg tror vi kan ligge godt i front på feltet.

STORE PLANER: Freyr har planer om å lage fem batterifabrikker i Mo i Rana. Det skal gi .1.500 arbeidsplasser. Her for Erna Solberg en rundtur. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Uenige om hvem som skal bestemme

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet mener likevel at Høyres næringspolitikk er passiv.

Støre snakker om at staten bør inn og bidra mer i utviklingen av norsk industri. Erna Solberg og Høyre mener det viktigste er å legge til rette for innovasjon og nyskapning i privat sektor.

– Arbeiderpartiet vil at staten skal styre eller eie alt. Vi tror ikke det er løsningen. Vi vil heller satse på gode rammebetingelser og gode skattebetingelser for små og store bedrifter. Så kan staten heller sørge for etterspørsel, for eksempel ved at vi nå satser på å få etabler hydrogenferger i Nordland, sier Solberg.