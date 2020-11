Bruk av hydrogen som drivstoff slipper kun ut vanndamp. Dette anses som klimavennlig så lenge hydrogenet er produsert på en klimavennlig måte.

Fremstilling og anvendelse av hydrogen kan deles inn i fire ulike typer som har hver sin fargekode:

– Utvinnes fra fornybare kilder, for eksempel fra vann-, vind- eller solkraft, som benyttes til å spalte vann ved elektrolyse, og har derfor nullutslipp av CO 2 .

– Grå: Utvinnes fra naturgass og gir betydelige CO 2 -utslipp.

– Blå: Utvinnes også fra naturgass med karbonfangst og -lagring. Det meste av CO 2 blir fraktet og lagret under havbunnen på kontinentalsokkelen, og blå hydrogen har derfor om lag 95 % lavere nullutslipp av CO 2 enn grå hydrogen.

– Turkis: Utvinnes fra naturgass ved hjelp av høy varme, men uten bruk av oksygen i prosessen. Karbonet i gassen omdannes til faststoff som senere kan brukes til å produsere andre ting, for eksempel bildekk.

Planen er at Norge skal begynne en hydrogenindustri basert på både blå og grønn hydrogen. Dette står i kontrast til planene i Europa, som i all hovedsak fokuserer på egenprodusert grønn hydrogen av to årsaker: For øke selvforsyningsgraden og dermed å redusere energiimporten (som koster Europa i størrelsesorden 1 mrd Euro per dag), og styrke Europeisk industris konkurranseevne.

Dette vil gi nullutslipp av CO 2 .

Norge har, i forskjell fra mange andre Europeiske land, betydelig interesse for å produsere blå hydrogen, basert på våre store naturgassressurser, men også gode forutsetninger for grønn hydrogen grunnet meget god tilgang på fornybare energikilder.

Kilde: SINTEF, Wintershall, NRK