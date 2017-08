Støre er fortsatt favoritten i nord

– Jonas Gahr Støre. Jeg er for at staten skal eie mer, enn at det skal være veldig mye privatisering, svarer Miriam von Hanno når hun får spørsmål om hun vil ha Støre eller Solberg som statsminister de neste fire åra.

Førstegangsvelgeren ved Bodø videregående skole deler syn med halvparten av de spurte i en ny meningsmåling, utført av InFact for NRK Nordland.

Førstegangsvelgerne Miriam von Hanno og Camilla Saksenvik Karlsen i Bodø er klare på hvem de foretrekker som statsminister etter høstens stortingsvalg. Foto: Kari Skeie / nrk

Når Ap-leder Jonas Gahr Støre nå er førstevalget for halvparten av de spurte i Nordland, er det en framgang på 3,7 prosentpoeng siden forrige måling i juli. Erna Solberg er litt mindre populær og går tilbake fra 36,7 prosent til dagens 34,9, en nedgang på 1,8 prosentpoeng.

To uker før valget veit 15 prosent fortsatt ikke hvem de foretrekker.

Statsministermåling i Nordland Kjønn Total Mann Kvinne Hvem av Erna Solberg og Jonas Gahr Støre vil du ha som statsminister i Norge etter høstens stortingsvalg? Erna Solberg 38.6% 31.1% 34.9% Jonas Gahr Støre 44.8% 55.2% 50% Vet ikke 16.6% 13.7 15.1 Total 100.0% 100.0% 100.0%

Mens Miriam von Hanno er på linje med de fleste nordlendingene, deler venninna Camilla Saksenvik Karlsen, syn med flertallet på gårsdagens nasjonale statsministermåling fra NRK.

– Erna Solberg. Jeg synes hun har fått utrettet mye i min by, Bodø, med blant annet veger og ny flyplass.

– Erna er i siget

For første gang på nesten 100 år kan Høyre bli det største partiet på Stortinget, ifølge en NRK-måling. – Det hadde jeg ikke trodd, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I går braket de to statsministerkandidatene sammen i duell på NRK1. I dag besøker Erna Solberg Bodø og Mo i Rana. En av hennes nærmeste medarbeidere, statssekretær og vesteråling Sigbjørn Aanes, mener Erna er i siget.

– Vi må vise at det er en grunn til at Høyre går fram nasjonalt og det er en grunn til at Solberg som statsminister er blitt mer populær gjennom valgkampen. Det må vi også vise fram i Nordland, sier Aanes.

Han tror at Solberg vil øke sin popularitet.

– Jeg tror at når stadig flere ser at Arbeiderpartiet sliter, så vil de velgerne mellom Høyre og Arbeiderpartiet lande på at Norge har vært styrt trygt og godt med Erna Solberg som statsminister. Jeg tror at de vil ønske at hun skal fortsette.

Målingen viser at Gahr Støre er mest populær i alle aldersgrupper og i alle regioner i Nordland. Han sier tallene er hyggelig lesing, men at det er valgdagen som er viktig.

– Den eneste målingen som teller er 11.september. Jeg er helt sikker på at målingene svinger mer enn tidligere og at det er mer usikkerhet ved dette valget. Jeg tar målingene litt som de kommer, men målet er klart. Det er å snakke om vår politikk.