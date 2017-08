Mageplask for Jonas på ny statsministermåling

I kveld møtes statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre til Norges vanskeligste jobbintervju når de to møtes i duell på NRK klokken 21:30.

Men allerede nå ser det ut som norske velgere er i ferd med å vise partileder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet ryggen. Denne ukens statsministermåling er realt mageplask for statsministerkandidaten fra landets største opposisjonsparti.

Jonas med bunnivå på statsministermåling

I en ny måling Norstat har gjort for NRK svarer 46,8 prosent av dem som er spurt at sittende statsminister Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge. Tilsvarende tall for Støre er 36,8 prosent.

Så sent som i april i år svarte 44,2 prosent at Støre var best skikket i tilsvarende måling i NRK.

Dagens måling er den dårligste målingen for Støre siden NRK begynte å sammenligne oppslutningen om Solberg og Støre.

– Gitt tallene, har det en positiv eller negativ effekt for Ap at du er statsministerkandidat for partiet?

– Arbeiderpartiet har valgt meg som statsministerkandidat og jeg opplever at jeg har et stort parti i ryggen. Vi har et godt program og en stor ambisjon for Norge. Den målingen som teller er valgdagen 11. september. Vi er et lag som skal vinne valget og jeg skal lede det laget, sier Støre.

Det er også den beste målingen for Solberg.

– Det er hyggelig. Jeg har sett noen tall som ligner dette på andre tilsvarende målinger den siste tiden. Det gjenspeiler nok de politiske realitetene, også har nok folk sett hvordan jeg har vært som statsminister i fire år. De har nok ikke blitt avskrekket, sier Solberg.

Hun sier målingen gir en vitamininnsprøytning til hele Høyres organisasjon.

Valgforsker: – Jonas må tette velger-lekkasjene

Ett av Støres problemer så langt i valgkampen har vært at Arbeiderpartiet mister velgere som tidligere stemte partiet. Disse setter seg enten på gjerdet, eller de går til andre partier.

– Det er klart at både Ap og Høyre opplever nå stor konkurranse fra andre og mindre partier, som gjør at de har problemer med lekkasjer – spesielt gjelder det Ap. Det gjelder å få tettet lekkasjene, sier valgforsker Svein Tore Marthinsen.