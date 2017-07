Nordlendinger vil heller ha Jonas som statsminister enn Erna

– Jeg tror dette viser at folk i Nordland ønsker en forandring, sier nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet.

Denne uken la NRK Nordland fram en meningsmåling utført av InFact, hvor et av spørsmålene lyder: «Hvem foretrekker du som vår neste statsminister; Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg?».

Hadia Tajik har klokkertro på Jonas som statsminister. Foto: Stein Schinstad / NRK

46,3 prosent svarte Jonas, mens 36,7 prosent ønsker Erna i fire nye år. Forskjellen på ti prosentpoeng overrasker ikke Hadia Tajik.

– Folk er enige med Jonas om at skole, helse og eldreomsorg er viktigere enn skattekutt til de som har mest fra før.

Tajik peker videre på at Ap-lederen har vært tydelig på nordområdenes strategiske viktighet i utenrikspolitikken.

– Vi vet også at Nordland er rik på naturresurser, og at Jonas har en veldig tydelig profil på de mulighetene for verdiskapning som finnes i nord.

Vil minne på hva regjeringen har utrettet

Noen andre som også vil satse på verdiskapning og utnyttelse av naturresurser er Høyre.

Høyres nestleder Bent Høie håper å overbevise nordlendingene om at Erna er best. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Nestleder Bent Høie håper på å vinne tilbake nordlendingenes hjerter ved å minne på hva regjeringa har utrettet de siste fire årene.

– Vår oppgave blir å få synliggjort at den politikken som har blitt ført de siste fire årene har vært til stor glede for Nord-Norge. Ikke minst når vi snakker om arbeidsplasser.

Han erkjenner samtidig at partiet har en jobb å gjøre.

– Vi må bli enda flinkere til å få fram at regjeringens politikk har bidratt til den veldig positive utviklingen som Nord-Norge nå opplever.

Mener nordlendinger er best tjent med Erna

Til motsetning til Tajik er han, ikke overraskende, klar på at befolkningen i nord vil være bedre tjent med at Erna fortsetter som statsminister.

– Erna har vært en lykke for Nord-Norge de siste fire årene, og vil fortsette å være det i årene som kommer, mener Høie.

Jonas er særlig populær blant den kvinnelige delen av Nordlands befolkning. 49 prosent av kvinnene ønsker Jonas, mens 33,3 prosent sier Erna. Under kan du studere tallene nærmere fordelt på kjønn, alder og region:

Fordelt på kjønn Mann Kvinne Total Erna Solberg 40,1% 33,3% 36,8% Jonas Gahr Støre 43,8% 49% 46,3% Vet ikke 16,1% 17,7% 16,9%

Fordelt på alder Alder 18-29 30-44 46-64 +65 Erna Solberg 34,5% 39% 37% 36,4% Jonas Gahr Støre 40,2% 42,2% 51% 48% Vet ikke 25,3% 18,8% 12% 15,6%