Politisk kommentator om «Ap-festen»: – Tror de slipper billig unna

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kritikken har ikke latt vente på seg etter at NRK kunne fortelle om helgens festligheter der blant andre nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran og lederen av Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen deltok.

Mange i sosiale medier har reagert. Både Jonas Gahr Støre og Ida Pinnerød mente hendelsen var svært uheldig.

– Dette er et klart og uheldig brudd på bestemmelser alle er pålagt å følge, sa Jonas Gahr Støre om sine partifellers oppførsel.

De fleste virker å være enig om at hendelsen i helgen ikke skulle funnet sted, men om dette får konsekvenser for Arbeiderpartiets fremtid, er derimot ikke like sikkert.

– Hvis Nordland Arbeiderparti holder seg i skinnet og ikke tabber seg ut eller gjør flere slik feil tror jeg det vil være glemt ganske fort, sier Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland.

En grov feilvurdering

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, er enig med Sneve i at denne hendelsen isolert ikke vil gi store konsekvenser Arbeiderpartiets valgresultat.

Men i likhet med sin kollega fra nord, mener også Sand at tabber som dette ikke bør skje for ofte.

– For Arbeiderpartiet handler dette om et langsiktig arbeid for å vise at de kan håndtere pandemisituasjonen bedre enn regjeringen. Så kommer denne saken, som er enkel å kommunisere, ut fra intet, sier han og legger til:

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Det er helt åpenbart at det er gjort en grov feilvurdering, og det rammer folks inntrykk av Aps vurderingsevne. I tillegg bidrar det til at mediene bruker sendetid på dette foran noe annet, som er dumt for Arbeiderpartiet.

– Vil dette kunne ha noe å si for Skjærans posisjon i Ap?

– Partikameratene hans vil nok tilgi ham. Mest fordi han raskt er ute å beklager dette selv. Jeg tror nok det skal mer til for at noen eventuelt vil utfordre hans posisjon i partiet.

– Men det er klart at for hans dømmekraft vil det være en ripe i lakken.

Vil slippe billig unna

Politikere fra samme parti kritiserer ikke hverandre ofte, men i går måtte Skjæran og de andre deltakerne av festen tåle kritikk fra flere hold.

– Det er helt på sin plass og riktig at de kommer med en skikkelig beklagelse. Jeg er selvsagt ekstra skuffet fordi det er mine egne partifeller, sa ordfører i Bodø Ida Pinnerød til NRK mandag.

Sneve tror ikke den beklagelige situasjonen kommer tett nok på valget til at det vil ha noe å si for resultatet.

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Ender dette med bøter er det selvfølgelig alvorlig for nestlederen i et stort norsk parti. Men hadde det vært kort tid til valget tror jeg det ville gitt større konsekvenser. Vi er i en situasjon der ting skjer raskt, og isolert sett tror jeg de vil slippe billig unna.

Han understreker at dette først og fremst er pinlig for de involverte, men at de tross alt kan trøste seg med at det ikke er valgdag i morgen.

– Jeg tror de skal være overlykkelig for at valget ikke er om et par uker. De fleste er lei av restriksjoner og innstramninger. Når de opplever at folk som er med å bestemme dette tar så lett på det, ender det med forbannelse og reaksjoner.

– Men som sagt; det er så lenge igjen til valget at jeg tror de fleste har glemt det når vi kommer dit.

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt opplyste i går at ved en eventuell bøteleggelse er det snakk om bøtesatser på 20 000 kroner for arrangør og 10 000 for hver deltaker.

Da Bjørnar Skjæran gjestet Dagsnytt 18 i går kveld ba han om unnskyldning sju ganger. Han sa også at han er klar til å betale en eventuell bot, skulle det komme til stykket.