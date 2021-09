Dramatikk i siste time - Rødt kan bli historiske: – Jeg er totalt målløs

Ved første prognoser klokken

NRK snakker med en sjokkert Jørgensen, etter at Rødt nå er inne med et mandat i fintellinga. Høyre mister sitt.

– Utrolig. Jeg hadde akkurat kommet hjem fra en lang biltur fra Bodø, så jeg har ikke sett det selv.

– Jeg skulle gjerne hatt et minutt til å samle meg, men hvis det er riktig så er det en fantastisk seier for oss i Rødt og oss i Nordland. Det må jeg bare si at jeg er totalt målløs.

Valgdirektoratet opplyser at det pågår opptelling av seint innkomne forhåndsstemmer fra 17 i dag.

– Valget er derfor ikke over enda, sier Bård Holmen Solvik i Valgdirektoratet til NRK.

Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat for Høyre i Nordland, sier følgende til NRK:

– Vi avventer med å kommentere til fintellingen er avsluttet.

Dårligste valg siden krigen i Nord-Norge

– Det går fra at Høyre i nord gjorde et helt greit valg, til nå å ha mistet to mandat og regelrett halvert Høyre i Nord-Norge. Dette er det dårligste valget borgerlig side i Nord-Norge har gjort siden krigen, når det kommer til uttelling på mandater, sier politisk kommentator i NRK, Eivind Undrum Jacobsen.