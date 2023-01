I april i fjor dukket det opp en rekke blå containere på Stokmarknes i Hadsel kommune.

Disse inneholdt kraftige datamaskiner som utvinner kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin.

Men disse datamaskinene bruker strøm – mye strøm.

Det er anslått at rundt 40 prosent av kommunens strøm går med på å drive datamaskinene.

Derfor var lave strømpriser i Nord-Norge en viktig grunn til at selskapet bak kryptoanlegget, Stokmarknes Datasenter, etablerte seg i vesterålskommunen.

Men anlegget har vært kontroversielt helt siden oppstarten i fjor vår.

Naboer til anlegget hevder de sliter med å sove om natten på grunn av støy fra anlegget.

Dette til tross for at målinger har vist at støyen er under grenseverdiene.

NRK forklarer Hva er bitcoin? Dette er bitcoin Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Bitcoin omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Baserer seg på blokkjede Nettverket er digitalt og desentralisert og baserer seg på blokkjedeteknologi. Enkelt forklart betyr det at du kan sende bitcoin direkte til en mottaker, uten behov for en bank. Plusser og minuser Tilhengere av kryptovaluta som bitcoin peker på fordeler som lave transaksjonsutgifter, tilgjengelighet og anonymitet. Kritikere peker at bitcoin benyttes i kriminell aktivitet, bruker mye strøm og også at kursen svinger veldig. Kilde: Store norske leksikon. Her har de likestilt digital valuta med den offisielle

Tung eller lett industri?

Etter en rekke naboklager hadde politikerne i kommunen fått nok.

Formannskapet vedtok å oppheve tillatelsen som kryptoanlegget hadde fått et par måneder tidligere.

Begrunnelsen var at politikerne mente at anlegget var i strid med reguleringsplanen for området.

For mens området kun tillater lett industri, mente formannskapet at kryptoanlegget både støyet og brukte så mye strøm at det burde regnes som tung industri.

Politikerne som sitter i formannskapet i Hadsel kommune må nå behandle saken om kryptoanlegg i kommunen på nytt etter at Statsforvalteren har opphevet vedtaket. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Stokmarknes Datasenter klaget på vedtaket, som de mente var ugyldig.

Klagesaken nådde til slutt til Statsforvalteren, som nå har kommet med en avgjørelse:

«Med utgangspunkt i alminnelige prinsipper for tolkning av reguleringsplaner har Statsforvalteren i Nordland kommet til at anlegget er i samsvar med formålet lett industri», skriver de i en pressemelding onsdag.

Derfor er det ikke hjemmel for å avslå søknaden med begrunnelse at det er tung industri, skriver Statsforvalteren.

Avgjørelsen er endelig, og kan heller ikke klages på.

Det betyr at kommunen nå må behandle hele saken på nytt.

Ordfører: – Ønsker nasjonalt forbud

Aina Johanne Nilsen (Sp) skriver i en e-post til NRK at de har blitt orientert av Statsforvalteren om deres behandling av saken.

Nå vil de be kommunedirektøren om å fremme en ny sak til behandling i formannskapet, som er kommunens klageorgan.

Hun er fortsatt av den oppfatning av at politikerne, på tvers av partilinjene, ikke ønsker kryptoanlegget i kommunen.

– Jeg opplever et tydelig, tverrpolitisk Hadsel som ønsker et nasjonalt forbud mot datasenter som utvinner kryptovaluta. Dette er kraftkrevende virksomhet som skaper få verdier for samfunnet.

Aina Johanne Nilsen (Sp) er ordfører i Hadsel kommune. Her avbildet under et formannskapsmøte hvor saken om kryptoanlegget i kommunen ble behandlet i fjor høst. Foto: Marius Guttormsen / NRK

På spørsmål om politikerne i kommunen har gjort en for dårlig jobb når vedtaket om å inndra tillatelsen ble fattet, peker ordfører Nilsen på regelverket som hun mener er mangelfullt.

– Statsforvalterens behandling av saken bekrefter at det er et stort behov for bedre regulering av denne type virksomhet dersom en ikke innfører et forbud.

Hun viser til Statsforvalterens vedtak, som sier at det ikke finnes en tydelig definisjon av hva som skal regnes som lett industri.

– Jeg opplever at politikerne har forsøkt å ivareta det lokale selvstyre på best mulig måte i en svært krevende sak

– Riktig vedtak

– Statsforvalteren har foretatt en ryddig og grundig gjennomgang av saken. Etter vår oppfatning er vedtaket riktig.

Det skriver samfunnskontakt Carsten Lier i Stokmarknes Datasenter i en e-post til NRK.

Carsten Lier er samfunnskontakt for Stokmarknes Datasenter. Her avbildet da han var på Stokmarknes i fjor høst. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Kryptoanlegget har ingen intensjoner om å legge ned driften på Stokmarknes, men har erkjent at støy har plaget de nærmeste naboene i den første tiden anlegget har vært i drift.

Midlertidige tiltak er kommet på plass, og på sikt er målet å få bygge et permanent bygg til datamaskinene og ventilasjonen som støyer.

– Hele denne behandlingen har vært tidkrevende og har forsinket målsettingen om å få datasenteret inn i et permanent bygg så raskt som mulig, fortsetter Lier.

Han mener saksbehandlingen har skapt usikkerhet for driverne av anlegget, samt naboene som har vært plaget med støy.

– Nå kan vi endelig starte prosessen med å søke om permanent bygg, og forhåpentligvis starte byggearbeidet så raskt som mulig.

Lier skriver at han nå håper at politikerne i Hadsel bidrar til at dette arbeidet ikke forsinkes ytterligere, og at støyproblemene kan bli borte når et lukket bygg står ferdig.