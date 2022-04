Vil bruke 40 prosent av kommunens strøm på Bitcoin – kan gjøre det billigere for folk

Direktøren i Kryptovault mener det gjerne må være en debatt rundt kryptovaluta og datasenter.

– Men det er også veldig viktig at det gjøres på et riktig faktagrunnlag.

Handelsbalanse

Pettersen argumenterer for at norsk energi ofte går til spille, i beste fall blir overført til utlandet.

– Ved å bruke strømmen lokalt til mining får man flere fordeler;

Et større uttak vil gi høyere inntekter til de kommunalt eller statlig eide kraftverkene som produserer kraften, altså mer penger i kassen for stat og kommune direkte. I tillegg betaler vi skatt, vi skaper arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt. Det utslippet man har består av varm luft, noe som også kan brukes til nyttige formål. Vi produserer et digitalt eksportprodukt som ender opp i utlandet, men betalingen for det, samt store industri-investeringer blir igjen her i Norge.

Han mener dette understreker at de bidrar til Norges handelsbalanse.

– Dette er viktig når man en dag ikke lenger har oljen. Man må eksportere for å kunne importere. At Bitcoin-mining ikke gir noen verdi for Norge er også faktisk feil.

Men hva er egentlig verdien av Bitcoin?

Mange har fortsatt ikke noe forhold til Bitcoin, og det kan være vanskelig å se verdien.

NRK spør Pettersen hvordan folk utenfor bransjen skal forholde seg til teknologien.

– Kanskje er det vanskelig å se bruksverdien i Bitcoin fra et norsk perspektiv. Vi er vant med å ha en fornuftig sentralbank og godt regulert bankvesen. Det gjelder ikke alle andre steder i verden, svarer han og legger til:

– Norge må forholde seg til det som skjer andre steder i verden. Vi må ta del i den utviklingen. Bitcoin representerer ingen trussel mot nasjonalvalutaen i Norge, men den kan fylle et tomrom i nasjoner hvor denne er skakkjørt.

Pettersen adresserer også spørsmål rundt kriminell virksomhet:

– Bitcoin representerer ingen særlig risiko for hvitvasking, finansiering av kriminell virksomhet eller unndragelse av skatt. Ifølge Chainalysis ble 0,15 % av alle krypto-overføringer i 2021 brukt til kriminelle formål og tallet er fallende, sier han.

– Bitcoin har nådd en total verdsettelse som begynner å nærme seg verdien for hele oljefondet nettopp fordi den har løst denne problemstillingen på en troverdig måte og den representerer absolutt knapphet, en hedge mot inflasjon. I tillegg har den et voksende bruksområde som betalingsmiddel, det er innført som legal tender El Salvador og det blir brukt til å finansiere forsvaret til Ukraina for å nevne noe. At Bitcoin er unyttig er faktisk feil.