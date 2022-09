I løpet av kort tid har en rekke kommuner i Nord-Norge fått datasenter som utvinner kryptovaluta.

I sommer ble det blant annet satt opp et senter på privat grunn i Stokmarknes i Hadsel kommune.

Anlegget er anslått til å bruke 40 prosent av kommunens strøm på utvinne kryptovaluta.

Nabokommunen Sortland har ingen planer om å havne i samme situasjon som i Hadsel.

De gjør nå alt de kan for å unngå etablering.

Vil innføre byggestopp

Etableringen i Hadsel fant sted til tross for at et enstemmig formannskapsmøte er enig at kommunen ikke ønsker kryptoutvinning i kommunen.

NRK har tidligere fortalt om naboer som mener støyen fra anlegget er så plagsom at folk sliter med å sove om natten.

– Problemet i Hadsel er at anlegget står på privat grunn, sier Jostein Ellingsen (R) i kommunestyret.

Støy fra datasenter Du trenger javascript for å se video.

Sortland-ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) forteller at flere kryptoutvinning-prosjekter har kastet sine øyne på hans kommune.

De skal ikke få det lett, skal vi tro ordføreren.

Denne uka sa både formannskapet og kommunestyret nei til all slik etablering.

Kommunen vil imidlertid gå enda lenger for å hindre at kryptoselskapene skal få tilgang til attraktive næringstomter.

– Vi ser på alle muligheter vi har til å unngå etablering, sier Nordlund til NRK.

Byggestopp i praksis

– Nå diskuterer vi bygge- og deleforbud i områder der vi har mulighet for det, forteller Nordlund.

Det betyr i praksis byggestopp – også på områder som er i privat eie.

– I de tilfellene hvor områder ikke er regulert, har vi mulighet til å legge inn en sånn bestemmelse. Dersom vi legger ned bygge- og deleforbud har vi fire år på oss til å komme tilbake til saken. Dette vil gjelde på tomter som allerede er lagt ut, og avhendes av private, legger ordføreren til.

NRK forklarer Hva er bitcoin? Bla videre Dette er bitcoin Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Bitcoin omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Baserer seg på blokkjede Nettverket er digitalt og desentralisert og baserer seg på blokkjedeteknologi. Enkelt forklart betyr det at du kan sende bitcoin direkte til en mottaker, uten behov for en bank. Plusser og minuser Tilhengere av kryptovaluta som bitcoin peker på fordeler som lave transaksjonsutgifter, tilgjengelighet og anonymitet. Kritikere peker at bitcoin benyttes i kriminell aktivitet, bruker mye strøm og også at kursen svinger veldig. Kilde: Store norske leksikon. Her har de likestilt digital valuta med den offisielle Forrige kort Neste kort

– Vi ønsker ikke dette i Vesterålen. Vi har diskutert saken i Vesterålen regionråd, og jobber også for å få med oss Lofoten. Skal vi komme noen vei her må vi ha en felles holdning.

Det er flere årsaker til at Sortland sier nei til denne typen industri. Ordføreren peker på at hele vestsiden av Hålogaland-regionen har underskudd på kraft.

– Problemet er at vi har for stort energiforbruk totalt sett, både i verden og ikke minst i Norge. Da må man være bevisst på at man bruker energien vår mest mulig samfunnsnyttig, sier ordfører Karl-Erling Nordlund. Foto: Sortland kommune

– Vi er avhengig av å importere kraft. Da må vi bruke kraften på virksomhet som skaper arbeidsplasser.

Utvinning av kryptovaluta er også svært kraftkrevende. Nordlund forteller at Vesterålskraft leverer inntil 70 megawatt inn i regionen i dag.

– Noen av prosjektene som har meldt interesse for å etablere seg i Sortland, trekker like mye som hele konsesjonsområdet til Vestall gjør i dag, sier ordføreren.

– Bør skaffe seg mer kunnskap

Kjetil Hove Pettersen er administrerende direktør i selskapet Kryptovault, som står bak Stokmarknes datasenter.

– I Nord-Norge benytter vi ren vannkraft, som pumpes forbi turbinene og rett i havet hvis den ikke benyttes. Det er god samfunnsøkonomi å utnytte ressursene på denne måten, sier Kjetil Hove Pettersen.

Han synes motstanderne bør skaffe seg mer kunnskap om hva kommunene sier nei til.

– Vi rammer ikke forsyningssikkerheten i det ordinære strømnettet, som enkelte har vært bekymret for. Forsyningssikkerheten er ivaretatt og nettselskapet tjener penger, sier han.

Han mener synergiene er mye større enn mange er klar over.

Lavere nettleie

– Den største og umiddelbare effekten fra kraftkrevende datasenter er nettleien til alle som bor og driver næring. Da Stokmarknes Datasenter inngikk nettavtale med Trollfjord Nett var det historiens største nettbestilling til det lokale nettselskapet. Bare i år går nettleien i hele kommunen ned 20–30 prosent.

Dersom produksjonen økes, vil innbyggerne i Hadsel ha landets laveste nettleie, ifølge Pettersen.

– Det betyr svært mye for næringslivet. Vår tilstedeværelse i kommunen kan bli den viktigste faktoren for å skape arbeidsplasser, sier han.

Pettersen forteller om gode erfaringer i Hadsel.

– Strømprisene er selvfølgelig en viktig årsak. Det er ikke mulig å drive så kraftkrevende virksomhet i andre regioner i dag.

Stokmarknes i Hadsel. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Pettersen forteller at klimaet er også en faktor.

– Datasenter produserer store mengder varme. Kaldere klima gir mer effektiv kjøling inn i datasenteret.

– Vet hva vi sier nei til

Ei bru skiller de to kommunene i Vesterålen.

Selv om Stokmarknes datasenter er en suksess for eierne, mener et flertall i kommunestyret i Hadsel at senteret må bort.

Mot Senterpartiets tre stemmer, gikk alle de andre partiene i torsdagens kommunestyre inn for å stanse virksomheten, skriver Bladet Vesterålen.

– Fra nå av skal kryptoutvinning defineres som tungindustri. I dag er området hvor anlegget regulert for lett industri, sier Rødt-politiker Jostein Ellingsen til NRK.

Vedtaket kommer dagen etter at Stokmarknes datasenter lovet et lydisolert nybygg som skal gjøre det stille på området.

– Vedtaket innebærer at kommunedirektøren må forhandle med Stokmarknes datasenter om å stanse virksomheten. Slik vi oppfatter vedtaket er det en marsjordre, sier Ellingsen.

Hadsel-ordfører Aina Nilsen (Sp) stemte ikke for forslaget. Men er klar på at kommunen skal fortsette å jobbe for å finne løsninger for å stanse virksomheten – innenfor lovens rammer.

– Jeg oppfatter at vi er enige om målet, men er noe uenig i hvilke virkemidler vi kan ta i bruk for å nå dem, sier ordfører Aina Nilsen i Hadsel. Foto: Hadsel kommune

– Det er bred politisk oppslutning og enighet om at senteret ikke er ønsket fordi det medfører konsekvenser for naboer og næringsliv i form av urimelig støy. I mellomtiden fortsetter vi en konstruktiv dialog med Handelsbygg for å redusere den støyen som er i og rundt området.

Kryptovault-sjefen innrømmer at kryptobransje skal bli bedre på å gi informasjon og møte politikerne.

– Vår bransje er bare i startfasen. Om fem og ti år vil det vi kjenner som kryptoutvinning i dag være noe helt annet og mye større. Om noen år kan vi kanskje sammenligne denne reisen med historien om norsk lakseoppdrett. Skeptikerne dømte det nedenom og hjem. De kommunene som stolte på næringslivet angrer ikke på det i dag.