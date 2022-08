Naboer reagerer på støy fra kryptoanlegg: – Folk blir gale, forbannet og fortvilt

Utvinning av kryptovaluta er svært kraftkrevende.

Det har gjort at flere og flere selskaper har valgt å etablere seg i Nord-Norge på grunn av svært lave strømpriser.

I løpet av kort tid har både Mo i Rana og Sulitjelma fått slike datasenter.

Det fikk også Stokmarknes i Hadsel kommune tidligere i sommer.

Anlegget er anslått til å bruke 40 prosent av kommunens strøm på utvinne kryptovaluta.

Men nå har naboene til anlegget slått alarm.

De mener støyen fra anlegget er så plagsom at folk sliter med å sove om natten.

Slik høres datasenteret ut fra rett ved siden av og langt unna. Du trenger javascript for å se video. Slik høres datasenteret ut fra rett ved siden av og langt unna.

– Jeg merket det spesielt i sommer da vi skulle kose oss i hagen. Da var det skikkelig plagsomt.

Det sier Harald Martin Eilertsen. Han bor 250 meter unna dataanlegget utenfor Stokmarknes.

– Vi måtte lukke vinduet om natten for å få sove.

Harald Martin Eilertsen bor like ved datasenteret, og er svært kritisk til støyen det produserer. Foto: Privat

Han beskriver lyden som en sag på et sagbruk som går 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

– For to uker siden traff jeg en nabo som gikk bort fra sitt eget hjem for å slippe unna lyden. Folk blir gale, forbannet og fortvilt av dette.

Det førte til at en rekke naboer sendte et brev til kommunen der de ba om at driften av anlegget måtte stoppes.

Mer om dette litt senere i saken.

Krav om støymålinger

Kommunedirektør Janne Kankaala i Hadsel sier selskapet bak anlegget, Stokmarknes Datasenter, må følge de nasjonale retningslinjene for støy.

– Det er satt krav om at det skal leveres støymålinger, og selskapet har lovet at dette skal gjøres i løpet av august.

– Selskapet har gjort egne målinger, og mener selv de er under grenseverdiene. Men vi trenger en uavhengig måling som må gjøres av en tredjepart.

NRK forklarer Hva er bitcoin? Bla videre Dette er bitcoin Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Bitcoin omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Baserer seg på blokkjede Nettverket er digitalt og desentralisert og baserer seg på blokkjedeteknologi. Enkelt forklart betyr det at du kan sende bitcoin direkte til en mottaker, uten behov for en bank. Plusser og minuser Tilhengere av kryptovaluta som bitcoin peker på fordeler som lave transaksjonsutgifter, tilgjengelighet og anonymitet. Kritikere peker at bitcoin benyttes i kriminell aktivitet, bruker mye strøm og også at kursen svinger veldig. Kilde: Store norske leksikon. Her har de likestilt digital valuta med den offisielle Forrige kort Neste kort

Samfunnskontakt Carsten Lier i Stokmarknes Datasenter, sier at målingene skal utføres av firmaet Rambøll og være klare i slutten av august.

– Interne og målinger viser at støyen fra datasenteret på Myran ligger innenfor de fastsatte grensene. Målingene varierer etter vindforhold og andre faktorer som påvirker lydbildet, men støyen fra datasenteret overskrider ikke kravene fra myndighetene.

– Når naboer likevel opplever støyen som ubehagelig, må vi ta dette på alvor og forsøke å redusere lyden ytterligere.

Beordret strakstiltak

Tidligere i august beordret kommunen selskapet om å iverksette strakstiltak for å redusere støyen fra anlegget.

Ordfører Aina Nilsen (Sp) sier hun selv har snakket med naboene og nærliggende bedrifter om problematikken.

– Jeg har full forståelse for at det er belastende i deres hverdag.

FORSTÅR: Aina Nilsen sier hun forstår at det kan være belastende med mye støy i nabolaget. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Men vi må ha med oss at selskapet har igangsatt strakstiltak og at det skal utføres støymålinger.

Selskapet er nå i gang med å bygge lengre og høyere støyvoller rundt anlegget. I tillegg legger de på lydabsorberende materiale rundt containerne.

– Dette arbeidet er påbegynt og vil trolig være ferdig i løpet av neste uke.

Lett eller tung industri?

Men det er ikke bare støy som har skapt problemer for dataanlegget på Stokmarknes.

Et definisjonsspørsmål mellom lett og tung industri har blitt kjernen i en klagesak som kan ende hos Statsforvalteren i Nordland.

For da naboene klaget på selskapet til kommunen, mente de at anlegget var så kraftkrevende at det burde bli definert som tung industri.

Tomten datasenteret ligger på er definert som lett industri.

Kommunedirektøren har spurt både departement og nasjonale sikkerhetsmyndigheter om råd for å komme nærmere en definisjon.

Kommunedirektør Janne Kankaala. Foto: Hadsel kommune

– Men de hadde ingen klar definisjon. Så staten kunne ikke gi oss svaret på hvordan vi burde tolket datasenteret.

Da klagen fra naboene ble behandlet i formannskapet, ble det fattet et enstemmig vedtak på at driften likevel burde regnes som tung industri.

– Vi har vært tydelig i vår begrunnelse at vi definerer det som tung industri på grunn av strømbruken, sier ordfører Nilsen.

– Energipolitisk dilemma

Men hun innrømmer at spørsmålet har skapt en god del hodebry.

– Vi har vært opptatt av å spille inn denne problemstilling til departementene og til energikommisjonen – for dette er et energipolitisk dilemma.

– Hva skal vi bruke kraften vår på? Og især i nord, hvor vi innen fem år ikke vil ha et kraftoverskudd. Får vi flere datasenter så forsvinner det fortere. Dette må man ta stilling til politisk.

Kryptosenteret skal ifølge selskapet ha målinger som ikke overstiger det som er lovlig. Foto: Privat

Stokmarknes Datasenter er uenige i denne tolkningen, og har klaget på vedtaket.

Denne klagen skal behandles på nytt i formannskapet 1. september.

– Formannskapet i Hadsel kommune har forsøkt å gjøre dette til et spørsmål om lett eller tung industri på Myran. I realiteten handler det om ja eller nei til datasenter i kommunen. Politikerne sier nei til en lovlig virksomhet de av ulike årsaker ikke liker, sier Lier.

Han mener vedtaket begrenser retten til etablering i Norge, og strider mot EØS-avtalen.

Frem til saken blir avgjort og støymålingene bli levert til kommunen, fortsetter anlegget å utvinne kryptovaluta for full maskin.

Nabo Eilertsen er uansett klar på at driften bør stansen.

– Vi naboer kommer til å følge denne saken videre. Vi forventer at kommunen setter en stopper for denne driften.