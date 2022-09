Stadig flere selskaper har valgt å utvinne kryptovaluta i Nord-Norge.

Her er strømprisene lave.

Både Mo i Rana og Sulitjelma har fått datasenter på plass.

Det har også Stokmarknes i Hadsel kommune fått.

Det har ikke gått stille for seg.

Slakter støyrapport

Naboene har slått alarm, og mener anlegget støyer så mye at de sliter med å sove om natta.

Selv mener selskapet at støyen ligger innenfor grensene. Nå har de også fått støtte i en rapport de har bestilt fra Rambøll.

Den enkle konklusjonen: Støyen er lovlig.

– Det er en grundig rapport som bekrefter de interne målingene Stokmarknes Datasenter utfører kontinuerlig, sier samfunnskontakt Carsten Lier i nevnte kryptoselskap.

Slik hørtes datasenteret ut tidligere i sommer, før selskapet iverksatte støyreduserende tiltak.

Det er ikke nabo Harald Martin Eilertsen enig i.

– Det er en latterlig rapport.

Han bor 250 meter unna dataanlegget.

Meldt kontroll

Eilertsen peker på at det er selskapet selv som har bestilt lydmålingen fra Rambøll.

– Det er jo de selv som bestemmer hvor mye de belaster maskinene under målingen. Mange i området sa at dette var det den stilleste dagen de har hatt siden anlegget kom i gang.

Martin Harald Eilertsen bor 250 meter unna kryptosenteret på Stokmarknes. Foto: Privat

Han trekker en parallell til hans sin egen jobb i Mattilsynet:

– Man har aldri hørt om at Mattilsynet har dratt på kontroll på en restaurant hvor de på forhånd har sagt at de kommer for å sjekke om hygienekravene er oppfylt. Hvordan tror du kjøkkenet da ville sett ut?

Eilertsen viser at selskapet bak anlegget ikke kjørte for fullt da lydmålingen ble gjennomført. Ifølge rapporten har Rambøll derfor regnet seg frem til støyen når anlegget går for fullt.

– Hvorfor hadde de ikke full drift som vanlig, og hvordan klarer man å beregne den maksimale støyen når anlegget ikke kjøres for fullt.

Nå må Hadsel kommune ta grep, mener naboen.

– Kommunen må foreta egne støymålinger over tid.

Har ikke lagt føringer

Carsten Lier i Stokmarknes Datasenter sier at kommunen ikke selv har tatt initiativet til støymålingen.

– Kommunen har bedt Stokmarknes Datasenter legge frem denne støyrapporten, og det har vi gjort. Hadsel kommune eller andre har, så vidt jeg vet, ikke tatt initiativ til å bestille eller gjennomføre støymålinger, sier han.

Carsten Lier er samfunnskontakt i Stokmarknes Datasenter. Foto: Privat

Han mener rapporten er utført av en uavhengig tredjepart, og avviser at Stokmarknes Datasenter har lagt noen føringer for målingen.

– Vi har ingen interesse av å legge føringer eller påvirke noen til å si noe annet.

– Dette er en uavhengig rapport utført av en av landets fremste fagmiljøer. Rambøll AS har sterk integritet. Det er ingen grunn til å hevde noe annet, sier Lier.

Ikke gøy

– Det er ikke morsomt å være lokalpolitiker og gå på tur på fjellet og møte folk som bor der. De sier at dette gjør noe med livet deres.

Det sier Venstre-politiker Arne Ivar Mikalsen. Han er oppgitt.

– Hadde jeg bodd der, hadde jeg blitt gal. Det er ikke noe annet å si.

Formannskapet i Hadsel har tidligere i høst vedtatt at det ikke er ønskelig med denne typen virksomhet i kommunen.

– For oss er det viktig å ha et vedtak på at vi ikke ønsker dem der. Men jeg tror ikke det får stor effekt, sier Mikalsen.

Venstre-politiker Arne-Ivar Mikalsen sier han hadde blitt gal av å bo i nærheten av kryptosenteret på Stokmarknes. Foto: Ole-Christian Olsen

Venstrepolitikeren reagerer på at selskapet bak ikke har tatt grep for å redusere støyen før oppstart.

– De må ha visst da de startet at det kom til å skape støy. De har samme historikk andre plasser. Det er samme respons. De kjører på for å tjene penger.

Burde satt inn tiltak tidligere

Lier erkjenner at kryptoselskapet burde igangsatt støyreduserende tiltak tidligere.

– Samtidig er det viktig å understreke at det ikke finnes noen fasit på hva slags tiltak som har best effekt på ulike steder. Vi må gjennom noen erfaringer før vi kan skape endringer.

– Produksjonen startet i slutten av juni. Arbeid med fysiske tiltak startet i begynnelsen av august, sier Lier.

Han har likevel forståelse for at naboene opplever støyen som ubehagelig, selv om er under grenseverdiene.

– Jeg tror på naboene som sier at lyden er ubehagelig, selv om den ligger under grenseverdiene. Jeg forstår at naboer plages støy. Stokmarknes Datasenter vil strekke seg så langt det er nødvendig for at støyen blir eliminert.

Ett av tiltakene er at selskapet har søkt om å sette opp et bygg for å kapsle inn kjøleviftene i et forsøk på å redusere støyen.

Å sette opp et permanent bygg er målet til Stokmarknes Datasenter. En av årsakene er å redusere støyen fra kjøleviftene som går under den kraftkrevende utvinningen av kryptovaluta. Foto: Stokmarknes Datasenter

– Hva får innbyggerne igjen for at Stokmarknes Datasenter utvinner kryptovaluta i Hadsel kommune?

– Stokmarknes Datasenter er en vekstbedrift med potensielle kompetansearbeidsplasser som kan tilføre kommunen og lokalsamfunnet verdier.

Han viser til at selskapet skatter til kommunen de driver i, samt at de har inngått en avtale med et lokalt kraftselskap verdt 8 millioner kroner årlig.

– Det gir reduksjoner til øvrige nettleiere i kommunen.