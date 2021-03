Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsadvokaten i Nordland har på eget initiativ bedt om å gjøre en selvstendig vurdering av saken der Ap-toppene samlet seg på et hotellrom i Bodø forleden.

– Politiet har registrert at det er mange som stiller spørsmål ved henleggelsen av saken mot politikerne som hadde fest på et hotellrom i helga. Vi er derfor glad for at statsadvokaten nå i dag, på eget initiativ, har bedt om å få saken tilsendt slik at de kan gjøre en selvstendig vurdering av om de er enige i politiets henleggelse av saken. Eller om de omgjør vedtaket, opplyser påtaleleder Stig Morten Løkkebakken til NRK.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Slik så det ut på hotellsuiten til Ap-toppene etter lørdagens festligheter. Politiet henla saken, men nå kan det hende at saken blir gjenåpnet av statsadvokaten. Foto: Ola Helness / NRK

Henla saken

NRK kunne mandag avsløre at nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre i Arbeiderpartiet, dro til en hotellsuite for å drikke alkohol, etter årsmøtets slutt på lørdag.

De var åtte personer, noe som bryter med nasjonale smittevernregler.

Men på grunn av Bodø kommunes egen forskrift om samlinger, mente politiet at det var uklart at dette var ulovlig.

Derfor henla de saken, på grunn av det som de selv omtaler som et smutthull.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar bekrefter at de har kontaktet Nordland politidistrikt og bedt å få tilsendt saken.

Høiskar forteller at det i ettertid har kommet inn en klage på henleggelsen fra en privatperson.

– Hvorfor vil dere se på saken?

– Vi har registrert at dette er en sak med stor medieoppmerksomhet. Det er reist spørsmål om henleggelsen er gjort på riktig måte, og om reglene har vært riktig tolket og anvendt av politiet. Da finner vi det naturlig at overordnet påtalemyndighet ser på saken.

Jusprofessor reagerer

Professor Stig Harald Solheim ved UiT Norges arktiske universitet, mener politiet har blandet klarhetskravet med prinsippet om rettsvillfarelse.

– Hva betyr det?

– Det betyr at selv om man mangler kunnskap om lover og regler, så skal det svært mye til for at man skal frifinnes på det grunnlaget.

Med andre ord mener han at dette er noe politikerne burde ha visst om.

Kort fortalt mener professoren at politiet har hatt «litt feil inngang til problemstillingen og hva som skulle vurderes».

– Grunnen de oppga for henleggelse, er etter mitt syn feil, konkluderer han.

Slik han leser saken er det mye som tyder på at dette er overtredelse av nasjonal forskrift.

– Som det bør reageres på, normalt i form av en bot.

– Flaut

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran gjestet Dagsnytt 18 forleden, og ga her en uforbeholden unnskyldning. Opptil flere ganger.

– Jeg beklager for det første at jeg valgte å gå inn på hotellrom, der det ikke var ikke plass til å overholde gjeldende smittevernkrav.

Han sa også at smitteverntiltak Bodø hadde innført, ikke ble diskutert før de gikk inn på suiten.

– Rett og slett flaut, sa Skjæran.