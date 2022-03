Forsvaret vil samtidig ha en representant i undersøkelsen som skal sikre deling av sikkerhetsrelevant informasjon.

Statens havarikommisjon (SHK) har fått forsikringer om at de amerikanske styrkenes sikkerhetsundersøkelse utelukkende skal ha et ulykkesforebyggende formål, skriver SHK.

Torsdag 24. mars ble det kjent at statsadvokaten i Nordland hadde besluttet å gi hovedansvaret for etterforskningen av ulykken til amerikanske myndigheter.

Flyet styrtet i Beiarn i Nordland fredag 18. mars da det var på et treningsoppdrag som del av Nato-øvelsen Cold Response. Fire amerikanske soldater var om bord, og alle omkom.

Flyet traff terrenget i Reinfjellryggen i Gråtådalen i Beiarn.

På grunn av dårlig vær kunne ikke redningshelikopteret lande eller sette ut personell på stedet. Det dårlige været og fare for snøskred i området, gjorde at det var umulig for Havarikommisjonen, politiet og amerikansk personell å begynne med dokumenteringen av ulykkesområdet før søndag 20. mars.

Havarikommisjonen har senere vært på ulykkesstedet sammen med det amerikanske undersøkelsesteamet og sørget for overføring av informasjon.