Bildet er tatt sekunder før flyet styrtet i fjellsiden

Det var i mars et MC-22B Osprey fra US Marines styrtet.

Flyet, med kodenavn «Ghost 31», var ute på trening i forbindelse med øvelsen «Cold Response». Fire personer omkom.

Etterforskningen konkluderte med at årsaken var pilotfeil.

Pilotens handlinger under flygingen, eller mangel på handlinger, var den direkte årsaken til ulykken, heter det:

I materialet som er frigitt, kommer det også fram at det ble filmet med et privat videokamera underveis i flyvningen.

«Et medlem av flybesetningen brukte en uautorisert GoPro-videoopptaker under oppdraget og i tidsrammen rett før krasjet», står det.

Videoen er uten lyd, og det er derfor ikke mulig å avgjøre «i hvilken grad den uautoriserte enheten påvirket flybesetningens beslutningsprosess», heter det videre.

Hadde åtte kilometers sikt

Videoen er filmet 12 minutter og 30 sekunder forut før hendelsen.

Den har gitt viktig informasjon i forbindelse med etterforskningen.

Videoen viser blant annet at det var mer enn åtte kilometers sikt og at det var et spredt skydekke. Vurderingen har derfor vært at været var godt nok for oppdraget:

«De gjenopprettede GoPro-opptakene viser tydelig at selv om det var dårlig vær tidligere under flyturen, var ikke dette en vesentlig faktor i nærheten av ulykkesstedet».

Ifølge en pressemelding var ulykken et resultat av en serie manøvrer utført i lav høyde gjennom Gråtådalen.

Det nevnes spesielt en bratt venstresving i 68 graders vinkel.

Svingen ble overkorrigert med en høyresving som oversteg 80 grader og som flyet ikke klarte å hente seg inn fra.

Til sammenligning står det at en flymaskin av denne typen tåler maks 60 graders helning.

Tidslinje for Osprey-ulykken Cold Response begynner Nato-øvelsen Cold Response er offisielt i gang.

Sist gang de hadde kontakt Dette var sist gang forsvaret hadde kontakt med Osprey-flyet, i følge politiet.

Osprey V-22 lander ikke Flyet med de fire amerikanerne lander ikke i Bodø som avtalt etter å ha lettet fra Sandnessjøen. Siste signal var over Saltfjellet. Yngve Odlo i FOH varsles.

Meldes savnet HRS registrerer flyet som savnet. Redningsmannskap sendes fra Bodø og Ørlandet. Først trodde de flyet var i området rundt Storglomvannet i Meløy, men det viste seg etter hvert å være i Gråtådalen.

Røde Kors varsles Ørjan Kristensen får et forhåndsvarsel på mobilen om at flyet er savnet og at en redningsaksjon muligens må iverksettes.

Kommandosentral Trones skole Trones skole blir kommandosentral. Ørjan i Beiarn Røde Kors ankommer ved 21-tiden.

Nødpeilersignal slår inn Redningshelikopteret Sea King får inn nødpeilersignal over Gråtådalen. De vil ikke lande på grunn av været. Går sterkt ut i fra at de fire om bord har omkommet.

Mediene melder om saken VG og deretter flere medier melder om et savnet Osprey-fly. Nyheten når Lana Reynolds og internasjonale medier raskt.

Fremme ved flyet Redningmannskapet er fremme ved havaristen. De bekreftes omkommet på stedet.

Bekreftes omkommet Nyheten om at alle fire omkom, er nå offisiell. Cold Response fortsetter. Ingen går inn i Gråtådalen igjen på grunn av skredfare.

Havarikommisjon og Kripos på plass Haravikommisjonen og Kripos ankommer Bodø og deretter Beiarn. Ingen går inn til havaristen på grunn av skredfare. Været er fortsatt dårlig.

USA overtar etterforskningen På grunn av en 70 år gammel Nato-avtale, den såkalte Sofa-avtalen, overtar amerikanerne etterforskningen.

De omkomne hentes ut De fire omkomne soldatene hentes ut av Gråtådalen med redningshelikopter. Været er mye bedre, sol og blå himmel. Skredfaren betydelig mindre.

Navn frigis Navnene til de omkomne offentliggjøres etter at pårørende har blitt informert.

Første bilde frigis Første bilde fra ulykkesstedet frigis av politiet.

Hjemkomst De fire omkomne soldatene lander i USA. Seremonier hedrer dem før de fraktes til sine familier og deretter gravlegging.

Ferdselsforbudet oppheves Til nå har det vært forbudt for folk å nærme seg ulykkesstedet. Ferdselsforbudet oppheves nå slik at man kan ta seg inn til havaristen. Men selve vraket er fortsatt bak politisperringer. Vis mer

– Grundig rapport

Spesialrådgiver i Norsk Flygerforbund er Rolf Liland.

Han har lest rapporten, som han beskriver som grundig. Han sier at pilotene øvde på lavtflyging da ulykka skjedde.

Spesialrådgiver i Norsk Flygerforbund, Rolf Liland. Foto: Privat

– De skulle prøve å følge elven gjennom dalen. Så ser det ut som at de gjør en kraftig manøver for ikke å treffe fjellsiden. De var bare 10 meter fra fjellsiden, og manøveren gjorde at de måtte krenge flyet mer enn det var designet for.

De måtte så gjøre en ny manøver for å rette opp etter den første, og for ikke å krasje i terrenget på den andre siden av den forholdsvis smale og svingete dalen.

– Flyet var på vei til å stige, men det steg for lite til å kunne unngå å treffe det stigende terrenget.

Han sier at rapporten drøfter bruk av privat GoPro om bord.

– Det ser ut til at marinekorpsets interne regler ikke tillater bruk av private GoPro-kamera om bord, noe som kan ha blitt gjort i debrifingsøyemed – men takket være det samme kameraet så har det amerikanske forsvaret dannet seg en god oversikt over det som har skjedd.

– Det var mye snakk om dårlig vær i forbindelse med styrten, siden det ble et væromslag kort etter havariet. Bildene viser at det på et tidspunkt var litt redusert sikt, men at det var fin sikt da problemene oppstod.

NRK har sendt spørsmål om de interne reglene knyttet til GoPro til US Marines, og oppdaterer saken når svar foreligger.

Skal lære av feilene

Generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, sier dette er en tragisk ulykke som det er viktig å lære fra.

Yngve Odlo er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Når det gjelder slike ulykker er det tre faktorer som spiller inn, sier han:

– Det er vær, teknisk feil eller personlige feil. Her har man landet på at det er en personlig feil. Jeg er glad man har konkretisert det, slik at vi kan lære av de feilene.

– Dette var erfarne soldater. Må vi regne med at så store ulykker kan skje på så store øvelser?

– Ja, jeg tror det. Denne type aktivitet i den størrelsen på den tida av året vil alltid være forbundet med en risiko. Den kan vi aldri fjerne.

– At det er erfarent personell viser også viktigheten av at vi øver og trener regelmessig. Nettopp for å kunne beherske disse vinterforholdene.