Nyheter og bilder fra krigen i Ukraina har tapetsert våre skjermer og aviser helt siden den russiske invasjonen startet 24. februar.

– Det er rett og slett vondt å se på og tenke på. Jeg kjenner mange i Ukraina og føler på en viss maktesløshet. Det gjør at jeg får lyst til å bidra og gjøre noe, sier Erik Schreiner Evans.

Mange vil hjelpe. Noen har gitt penger, mens mange har donert klær til hjelpeorganisasjoner.

– Jeg kan ikke dra til Ukraina og slåss mot russere på vegne av ukrainere. Jeg har donert litt penger, men det er begrensa hvor mye jeg har mulighet til å gi, sier Schreiner Evans.

Sprer informasjon med Google Maps

Mens informasjonen vi får gjennom våre nyhetsmedier og sosiale kanaler viser de store ødeleggelsene i Ukrainske byer, blir historien fortalt på en annen måte i Russland der mange av mediene både er eid og styrt av myndighetene.

Flere uavhengige nyhetsmedier i Russland har blitt stengt. Britiske BBC er blokkert. Flere medier melder også at tilgangen på Facebook og Twitter har blitt strupet i regionen.

I tillegg har russiske styresmakter vedtatt en ny lov som introduserer fengselsstraff eller bøter til personer som sprer «falsk informasjon» om Russlands militærstyrker, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

En Twitter-bruker foreslo hvordan folk kunne hjelpe til og prøve å informere russere om hva som egentlig foregår i Ukraina, tiltross for stor grad av sensur.

Etter at en Twitter-konto som assosierer seg med hacker-kollektivet «Anonymous» delte ideen har Googles karttjeneste blitt oversvømt av anmeldelser. Foto: Skjermdump / Twitter.com

På kort tid ble de fleste anmeldelsene på restauranter og severdigheter i de største russiske byene fylt opp med bilder og tekst om krigshandlingene som foregår i nabolandet.

Både på Google Maps, Tripadvisor og den russiske søkemotoren Yandex.

Erik Schreiner Evans hev seg raskt på bølgen, med håpet om at han kunne bidra.

– Jeg fant et forslag til en tekst på russisk og la den inn som en anmeldelse på et par restauranter i de største russiske byene.

I den russiske anmeldelsen skrev han:

«Maten var veldig god, men jeg mistet dessverre appetitten fordi Putin har invadert Ukraina ulovlig og fører en grusom krig. Mange dør helt unødvendig. Stå opp mot diktatoren din, ikke godta dette.»

Erik Schreiner Evans (43) fra Bryne er sykepleierstudent og bosatt i Oslo. Foto: privat

– Jeg vet ikke hvor mye stor forskjell dette gjør. Det gjør i hvert fall en forskjell for meg. Om enn så lite, så har jeg gjort noe, sier han.

Schreiner Evans tror sosiale og digitale medier i dag gjør det lettere for flere å bidra, selv bare ved hjelp av en smarttelefon.

– Det knytter oss alle sammen tettere, og gjør det enklere å bidra.

– Jeg må selvfølgelig erkjenne at selv om sosiale medier gir meg muligheter, sitter jeg fortsatt i min egen trygge sofa. Det er begrenset hva mine handlinger har å si, men noe er bedre enn ingenting, tror Schreiner Evans.

Flere av restaurantene og severdighetene i Russlands største byer ble på kort tid oversvømt av anmeldelser om krigen i Ukraina. Noen ble skrevet på engelsk, mens de fleste tekstene ble lagt inn på russisk. Foto: Skjermdump / Google Maps

Google: – Har satt inn tiltak

Men ikke lenge etter at de russiske byene begynte å flomme over av bilder og anmeldelser på Googles karttjeneste, la mange merke til at det de hadde lagt inn ble fjernet.

Google selv skriver i en e-post til NRK at anmeldelsene er i strid med deres retningslinjer for Google Maps.

– På grunn av en økning i foreslått innhold på Google Maps knyttet til krigen i Ukraina, har vi satt i verk ytterligere tiltak for å følge med og hindre innhold som bryter våre retningslinjer for Maps, inkludert en midlertidig blokkering av anmeldelser, bilder, og filmer i regionen, skriver kommunikasjonssjef i Google, Sondre Ronander.

Det betyr i klartekst altså at det ikke lenger er mulig å legge inn anmeldelser i Russland på Google Maps.

Erik Schreiner Evans har forståelse for at Google fjerner innhold som bryter med retningslinjene, men synes det er synd at viktig informasjon forsvinner.

Cyberkrigsfronten mellom Russland og Ukraina

Mens vanlige folk som Erik har prøvd å spre informasjon om krigen via Google Maps, Tripadvisor og den russiske søkemotoren og karttjenesten «Yandex», har det også foregått en IT-krig verden sjeldent har sett maken til.

– Vi har sett lignende, men ikke i hverken omfang eller i antallet av trusselaktører som er involvert, sier Sergey Shykevich, leder for trusseletterretning og forsking i Check Point Software.

– Spesielt unikt for denne konflikten er at alle typer av mulige «spillere» er involvert samtidig. Både stat, aktivister, nettkriminelle og til og med teknologisektoren,

All nettaktiviteten rundt konflikten er som en egen krigsfront.

Det finnes mange tjenester der ute som visualiserer de globale digitale angrepene mellom land, time for time. Her fra tjenesten til Kapersky, et selskap med hovedkontor i Moskva, som oppgir Russland som det landet med flest digitale angrep mot seg i dag.

Check Point Software er et israelsk sikkerhetsselskap som har undersøkt sårbarheter og trusler i forbindelse med cyberangrep.

De har overvåket aktiviteten på den krypterte meldingstjenesten «Telegram», som den siste uken har utviklet seg til en slags digital front i konflikten mellom Russland og Ukraina, blant annet med grupperinger av cyberkriminelle og hacktivister.

I en fersk rapport fra Check Point Software hevder de at det er tre typer grupper som er observert som anses som spesielt raskt voksende:

Cyberangrepsgrupper mot Russland som oppfordrer følgere til å angripe russiske mål.

Grupper som oppfordrer følgere til å støtte Ukraina ved å samle inn penger, som de mistenker i stor grad er svindel.

Mange «nyhetsfeed»-grupper, som sender oppdaterte og «eksklusive» uredigerte nyhetsrapport om konflikten. Mye av dette anses å være falske nyheter.

En av gruppene kalt «IT ARMY of Ukraine» har per dags dato over 277.000 medlemmer på Telegram.

Siden dagen Russland invaderte Ukraina har Check Point Research (CPR) dokumentert en seksdobling av Telegram-grupperinger som handler om krigen.

23 prosent av disse gruppene er satt opp for å koordinere cyberangrep, stort sett ved bruk av DDoS, ifølge rapporten.

DDOS-angrep Ekspandér faktaboks Koordinert dataangrep gjennomført med svært mange forskjellige datamaskiner

DDOS står for distributed denial of service og er en angrepstype som på norsk beskrives som tjenestenektangrep.

Målet med et tjenestenektangrep er å hindre at noe eller noen får innformasjon fra et datasystem

Metoden er ofte å bombe serverne og andre systemer med så mye trafikk at de til slutt ikke klarer å gjøre jobben sin. Dermed vil f.eks. ikke en server kunne levere nettsidene slik den er satt til å gjøre.

I såkalte distribuerte angrep brukes svært mange datamaskiner som til sammen har stor båndbredde, og dermed stor kraft til å overbelaste systemet som angripes.

Ifølge data fra CPR økte cyberangrep på Ukrainas regjering og militære sektor med 196 prosent bare i løpet av de tre første dagene av konflikten.

De advarer også mot falske e-poster som sendes ut for å lure folk som ønsker å donere penger til Ukraina fra utlandet.

Bildet viser en melding fra en gruppering som oppfordrer til DDoS-angrep mot russiske mål. Foto: Skjermdump / Telegram

Spres mye falsk informasjon

Marie Elisabeth Gaup Moe jobber i IT-sikkerhetsfirmaet Mnemonic og er bekymret for utviklingen og omfanget av cyberangrep.

– Det er en lang liste med hackergrupper på begge sider av konflikten, med mer enn 40 aktører. De utfører hackerangrep, sprer falske nyheter og påvirker konflikten på forskjellige måter fra begge sider, forklarer Moe.

Marie Moe jobber i IT-sikkerhetsselskapet Mnemonic, og har god oversikt over trussellandskapet. Foto: Chris Guldberg

Mange får nyhetene sine via sosiale medier og det er et stort potensial for å påvirke folk.

– Det kan være legitim og korrekt informasjon, men det er vanskelig for oss som vanlige brukere å skille på det, sier hun.

Hun og hennes kollegaer ber folk være forsiktige om hva man deler videre.

– Det er utrolige mye desinformasjon. Det er viktig å være kritisk, da mye kommer fra disse hackergruppene på begge sider.

Hun er positiv til at flere vestlige etterretningstjenester den siste tiden har vært mer åpen og raskere på å gi ut informasjon om russiske trusselaktører, som gjør det lettere å være oppmerksom og orientere seg for folk flest og bedrifter.

Men hun mener alle må være ekstra oppmerksom på cyberangrep.

– Det er mye løsepengevirus ute og går, såkalt «ransomware». I verste fall kan man få spionprogramvare på maskinen som kan ramme både deg og bedriften din.

Hun mener det er første gang vi ser cyberkrigføring i så stor grad nå, og så nært som det er nå.

– Vi har ikke vært i en sånn situasjon i Europa tidligere mens man har hatt den cyberkapasiteten vi har i dag. Vi har tidligere vært bekymra for krise- og krigssituasjoner og om hackere har fått tilgang og lagt skjulte bakdører i kritisk infrastruktur.