I dag ble det kjent at Widerøe ser seg nødt til å kutte i rutetilbudet.

Ifølge selskapet selv har de tapt over 650 millioner i passasjerinntekter etter at pandemien brøt ut. Avhjelpende tiltak som regjeringen har satt i verk opphører snart, og da må det kuttes, varsler selskapet.

Destinasjoner som får et redusert tilbud i denne omgang er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden.

Dette vekker reaksjoner hos opposisjonen.

Trygve Slagsvold Vedum er klar på at dette er «veldig dramatisk».

– Widerøe er Oslos T-bane. Høyre-regjeringa hadde aldri akseptert at togtilbudet rundt Oslo hadde stoppa opp, sier Vedum.

– I Nord-Norge er det flyet som binder landsdelen sammen. Her finnes ikke tog. Da må man sikre at Widerøe har fly i lufta.

Markedssvikt

Også Ap er på ballen.

Widerøe legger ned ruter på grunn av markedssvikt. Og fordi en rekke støtteordninger avvikles, påpeker sentrale politikere i Arbeiderpartiet.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I en e-post signert Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth og Sverre Myrli tar de til orde for å forlenge støtteordningene:

– Dette er helt uakseptabelt, skriver de.

– Regjeringen må bruke det de har i verktøykassen for å opprettholde transporttilbudet for befolkningen langs kysten.

Vedum sier økte skatter og avgifter pålagt flyselskapene de siste årene, har gjort luftbransjen i mindre stand til å håndtere kriser.

– Vi skal utfordre regjeringa på dette ved første anledning i Stortinget.

Hareide holder døra åpen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svarer at regjeringa ønsker et best mulig tilbud. Også i tiden fremover.

Han peker på at de har brukt store summer på nettopp luftfarten, og at de er villige til å bruke penger på flyselskapene også fremover.

Hvordan og hvor mye, vil han ikke si så mye om i dag:

– Det har vært særlig viktig for oss å bruke penger på Distrikts-Norge, for å sikre et godt flytilbud. Vi opprettholder mange tiltak, og vurderer en del tiltak.

Hareide sier de ikke har inngått noen avtale med flyselskapene fra oktober, men at de vil møte dem til forhandlinger. Da skal nye avtaler inngås.

– Dette er den største krisen luftfarten har opplevd noen gang. Vi vet Widerøe har en kritisk funksjon i vårt land, og er glade for den gode dialogen vi har hatt med dem så langt, sier Hareide til NRK.