I februar i år ble det kjent at Widerøe legger ned 4000 flyavganger på kortbanenettet fra 4. mai. En av rutene som forsvinner er den mellom Bodø og Evenes – og det vakte sterke reaksjoner.

Selv om flytilbudet mellom de to nordlandsbyene tydeligvis var viktig for mange, mente altså Widerøe at de ikke kunne forsvare å opprettholde ruten av økonomiske grunner.

De foreslo imidlertid at Bodø-Evenes skulle legges ut på anbud. Altså at staten betaler for at noen skal fly den aktuelle strekningen. Det var også et krav fra flere politiske hold.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Nå har samferdselsdepartementet levert som bestilt. Ruten legges ut på anbud.

– Denne ruten er med å knytte Nordland fylke sammen, derfor legger vi den ut på anbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Hareide sier at denne ruten ville vært en naturlig del av det statlige tilbudet, dersom det ikke allerede var en kommersiell rute der.

– En attraktiv rute

– Hva vil dette koste staten?

– Det vet vi ikke helt, fordi dette er et anbud vi nå legger ut. Det vil koste noe, men samtidig er dette en attraktiv rute hvor det reiser ganske mange, så dette er en av rutene som ikke vil bli altfor kostbare for staten, sier samferdelsministeren.

At ruten legges ut på anbud, betyr ikke automatisk at det er Widerøe som får den. Hareide understreker at han håper flere selskaper vil hive seg inn i konkurransen.

– Meget viktig

Stortingsrepresentant Jonny Finstad fra Nordland Høyre har kjempet for at flytilbudet må opprettholdes, og er meget fornøyd med sin egen regjerings beslutning.

– Dette er et meget viktig flytilbud i nordre Nordland som nå videreføres i statlig regi, og som vil ha stor positiv betydning for folk flest, næringslivet, og ikke minst oppbygginga av forsvaret på Evenes, sier Finstad.

Regjeringen tar sikte på at en avtale vil være på plass fra 1. januar 2021, men sier også at de kan inngå en midlertidig avtale om kjøp av flyruten før den tid.

Den nye avtalen vil ha varighet frem til 31. mars 2022, når de øvrige flyrutekontraktene for Nord-Norge løper ut.

Kutter 4000 avganger

Det var i februar i år at Widerøe gjorde det kjent at de kutter 15 prosent av de kommersielle flygingene sine i kortbanenettet. Totalt kuttes 4.000 avganger i året.

Widerøe rører ikke rutene de får betalt av staten for å fly, de såkalte FOT-rutene. Widerøe ønsker at flere av rutene hvor de nå kutter også legges ut på anbud.

Før jul la regjeringen millioner på bordet for å lette avgiftstrykket for flyselskapene. Endringene førte blant annet til en avgiftslette for Widerøe på rundt 40 millioner kroner.

– Jeg tror Widerøe gjør dette for å sette ned foten overfor departementet. De fikk 40 millioner, men de mener det ikke holder. De vil gjøre drastiske tiltak for å ta departementet og regjeringen, sa Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap).