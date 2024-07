– Først tenkte jeg at det ikke går an. Men etter hvert vokste lysten seg sterkere og sterkere.

På et utkikkspunkt ved rullebanen på Sola flyplass i Stavanger står pilot Malin Jenssen Lirhus (23).

Et fly som gjør seg klar til takeoff, durer i det fjerne.

Tanken om å bli pilot fikk hun først som 17-åring. Sammen med storesøsteren gikk hun gjennom ulike yrkesveier.

Ut av det blå foreslo søsteren pilot.

– På det tidspunktet hadde jeg aldri sett en dame i cockpiten når jeg kikket inn. Jeg hadde ikke tenkt over at det var noe jeg kunne bli. Noen måtte bare foreslå det for meg.

Statistikken kan tyde på at Jenssen Lirhus ikke er alene om å ikke komme på pilotutdannelsen som en mulig vei.

I 2021 søkte pilotskolen om penger for å rekruttere kvinner. Siden da har det blitt litt flere, men tallene varierer veldig fra år til år.

3,3 prosent kvinner i Norsk Flygerforbund

Tendensen er klar. Langt flere menn enn kvinner er piloter.

I Norsk Flygerforbund (NF) er det totalt 2200 medlemmer. 148 av disse er kvinnelige piloter. Dette tilsvarer 3,3 prosent.

Tall fra Utdanning.no viser at pilot er et av de mest kjønnsdelte yrkene i Norge med en kvinneandel på 4,5 prosent.

Kvinneandel i ulike yrker Anleggsmaskinfører, 2 prosent

Bilmekaniker (lette kjøretøy): 1,9 prosent

Blikkenslager: 1,4 prosent

Brønnoperatør: 3,5 prosent

Dykker: 2,4 prosent

Elektriker: 2,6 prosent

Heismontør: 0,9 prosent

Industrimaler: 1,4 prosent

Industrirørlegger: 1,7 prosent

Isolatør: 1,2 prosent

Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører): 3 prosent

Kulde- og varmepumpetekniker: 1,3 prosent

Kystskipper: 1,2 prosent

Yrkessjåfør: 4,5 prosent

Energimontør: 3,2 prosent Kilde: Utdanning.no

På verdensbasis er det 6 prosent kvinnelige piloter, ifølge tall fra ICAO. I Europa er andelen enda lavere. Der var 4 prosent av de europeiske pilotene i arbeid, kvinner.

I 2020 begynte Malin på Pilot Flight Academy i Sandefjord. I klassen på 30 var hun eneste jente.

– Jeg regnet med at det ville være få jenter, sier hun.

– Men ikke at jeg skulle være den eneste.

Malin Jenssen Lirhus bak spakene i en Diamond 42 over Notodden på vei til Torp flyplass. Foto: Privat

Første kvinnelige rutepilot

Norges første kvinnelige trafikkpilot var Turi Widerøe. Hun begynte som flyger i Widerøe i 1965.

1. juli 2024 er det 6,4 prosent kvinnelige piloter i Widerøe.

Nå 86 år gamle Turi Widerøe jubler ikke over kvinneandelen.

– Det er litt lavere enn jeg ventet, men i hele verden er det mange kvinnelige trafikkflyvere som har motbevist at vi ikke har noe i cockpit å gjøre, sier Widerøe til NRK.

Turi Widerøe bak spakene på Caravellen. Etter ti år som rutepilot, måtte Turi Widerøe slutte fordi hun fikk små barn. Foto: Pål Thoresen / NRK

Etter ti år som rutepilot i SAS måtte Turi Widerøe slutte fordi hun fikk små barn.

– Jeg ble alene med barna, og da måtte jeg overlate dem til fremmede mange dager i strekk hvis jeg skulle fortsette i jobben. Det var et hardt valg, sier Widerøe.

Flyselskapet Widerøe vil ha flere kvinnelige piloter.

– Vi er helt avhengige av å ha flere kvinnelige piloter i cockpit, sier Satha Sritharan, pressevakt i Widerøe, Satha Sritharan.

Siden Turi Widerøe ble ruteflypilot, har Widerøe tatt grep for å gjøre pilotyrket mer forenelig med familielivet.

– Gjennom mange år har vi bygget en god turnusordning og arbeidshverdag som lar seg kombinere med et fullverdig familieliv. Som pilot reiser man mye, men det trenger ikke bety at du ikke kan ha en hverdag utenfor jobb.

Satha Sritharan, pressevakt i Widerøe. Foto: Widerøe

I Widerøe går andelen kvinnelige piloter opp, men ligger fremdeles for lavt.

– Flybransjen har tradisjonelt hatt en overvekt av mannlige ansatte. Dette er gjeldende fortsatt og Widerøe er dessverre intet unntak.

Vil gjøre veien lettere: – Blir aldri 50/50

8. mars 2019 ble det internasjonale nettverket Female Pilot Working Group etablert. Hensikten med fellesskapet er å bedre arbeidsforholdene for kvinnelige piloter verden over.

I januar i år hadde Norsk Flygerforbund første samling for kvinnelige piloter.

Forbundet er i gang med å undersøke behovet for en egen Female Pilot Working Group i Norge, opplyser Anita Pryme Hystad.

– Det som ofte er store problemer, er forhold rundt svangerskap, familieforøkelse, permisjonsløsninger og mulighet for å jobbe deltid. Dette har vi stort sett ordnede forhold for i Skandinavia, sier hun og legger til:

– Den største utfordringen vår i Norge er mangel på rekruttering av kvinner.

Anita Pryme Hystad er en av to representanter fra Norges Flygerforbund i arbeidsgruppa IFALPA Female Pilot Working Group. Foto: Privat

– Hvorfor er det verdt å arbeide for at flere kvinner blir piloter?

– Vi ønsker å gjøre veien lettere for de som kommer bak. Jeg tror aldri vi kommer opp i 50/50-balanse, men vi kan få til en gradvis økning, slik at alle som vil, får muligheten til å velge yrket, uavhengig av kjønn.

Hystad tror mangel på rollemodeller er en av årsakene til at kvinner er underrepresentert.

– Med mindre du kjenner noen eller tilfeldigvis dumper borti det, er det kanskje ikke noe du tenker på helt av deg selv, sier Hystad.

Også for Hystad var det til inspirasjon da hun kom over en kvinnelig pilot.

– At det plutselig dukket opp en kvinnelig pilot med langt, blondt hår og Ray-Bans og så veldig kul ut, fikk meg til å tenke: Hvis hun kan, så kan vel jeg òg.

Høyere andel kvinner på flyskolene

Ser vi til flyskolene, er andelen kvinner som blir pilot noe høyere.

Mikael Eriksson ved pilotskolen Pilot Flight Academy. Foto: Privat

I Norge er det mulig å utdanne seg til flyger i Luftforsvaret, på bachelor- og master i luftfart ved Universitetet i Tromsø og ved private pilotskoler som Pilot Flight Academy.

Tall NRK har hentet inn viser at det maksimalt er 15 prosent kvinner i hvert kull ved Universitetet i Tromsø (UiT) og Pilot Flight Academy.

Andel kvinnelige studenter Luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø: 2017: 5 av 65

5 av 65 2018: 5 av 70

5 av 70 2019: 5 av 75

5 av 75 2020: 5 av 70

5 av 70 2021: 10 av 75

10 av 75 2022: 10 av 85

10 av 85 2023: 10 av 95 Pilotutdannelsen ved Pilot Flight Academy: 2014: 0 prosent

0 prosent 2015: 18,2 prosent

18,2 prosent 2016: 6,5 prosent

6,5 prosent 2017: 7,1 prosent

7,1 prosent 2018: 8,0 prosent

8,0 prosent 2019: 9,9 prosent

9,9 prosent 2020: 9,0 prosent

9,0 prosent 2021: 12,9 prosent

12,9 prosent 2022: 3,8 prosent

3,8 prosent 2023: 13,0 prosent

– Det er altfor lavt, sier Mikael Eriksson, daglig leder i Pilot Flight Academy.

Eriksson jobbet også 39 år i SAS.

– Det fins jo ingenting som sier at det ikke burde være 50 prosent menn og kvinner.

Eriksson opplever at unge jenter kommer bort på studiemesser og spør om Pilot Flight Academy også utdanner flyvertinner.

– Svaret er nei, men jeg spør dem om de heller har lyst til å bli pilot. «Nei, hvis man skal få familie, blir man borte så mye», svarer mange. Da svarer jeg at du blir borte minst like mye om du bli flyvertinne, men du vil tjene en brøkdel, sier han.

Norge har ikke utdannet en eneste kvinnelig jagerflypilot på 30 år – før nå. Det er det ingen grunn til, mener Marianne.

Bærer ikke preg av offshore-pappa

Malin Jenssen Lirhus lar seg ikke bekymre over at pilotyrket potensielt er vanskelig å forene med et familieliv.

– Jeg har en kjæreste som er støttende og har ingen tvil om at vi kommer til å finne ut av det, sier Malin Jenssen Lirhus. Foto: Mari Wigdel

– Jeg har også vokst opp med en far som har vært offshore i Nordsjøen hele oppveksten, og jeg kan ikke si at jeg bærer noe preg av det. Han var fortsatt veldig til stede. Hvis en mann skal kunne gjøre det, hvorfor ikke en kvinne?