Widerøe reduserer tilbudet – kutter i flere strekninger

Det melder flyselskapet i en pressemelding.

Widerøe begrunner kuttene med en betydelig «svikt i etterspørselen etter flyreiser som følge av covid-19 pandemien».

Selskapet peker også på bortfall av statlig kjøp og lettelser i avgifter som årsaker til at de ikke klarer å opprettholde dagens tilbud.

Destinasjoner som får et redusert tilbud er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden.

Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe, uttaler at de ikke har noe valg.

– Widerøe er ikke fornøyd med det rutetilbudet som de berørte destinasjonene får som følge av de justeringer som vi nå er nødt til å gjøre.

Dette er endringene Ekspandér faktaboks Endringene skjer fra 1. oktober. Da berøres disse rutene: Direkteruten fra Skagen til Tromsø kuttes. Passasjerer som skal til/fra Tromsø må da reise via Bodø. Widerøe beholder to daglige avganger mellom Bodø og Skagen.

Widerøe fjerner formiddagsavgangen fra Vadsø til Tromsø og går da fra 2 daglige avganger til 1 avgang.

Widerøe går fra 2 til 1 daglig avgang Kirkenes og Tromsø.

Widerøe går fra 4 til 3 daglige avganger mellom Florø og Bergen.

Widerøe går fra 2 til 1 daglig avgang mellom Florø og Oslo.

Widerøe går fra 2 til 1 daglig avgang mellom Hovden og Oslo. Det vil fortsatt være et tilbud via Sogndal. Anbudsrutene som Widerøe flyr på oppdrag fra Samferdselsdepartementet berøres ikke av endringene.

Ordninger avvikles

Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, forklarer at de har fått bistand fra norske myndigheter under pandemien.

På den måten har de klart å gi et bedre tilbud, enn markedet skulle tilsi.

Silje Brandvoll i Widerøe. Foto: Ola Helness / NRK

– Myndighetene var kjapt ute i mars, med skatte- og avgiftslettelser. Vi fikk også et tilskudd til å fly en del ruter som det i utgangspunktet ikke var marked for.

– Disse ordningene avvikles nå. Det kjøpet staten har gjort av flyruter, det går bare ut september. Mens avgiftslettelsene bare går ut oktober.

Fra oktober har Widerøe dermed andre rammebetingelser, sier Brandvoll.

– Da har vi ikke mulighet til å fly disse rutene. Dessverre, sier hun til NRK.

Frykter konsekvensene

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen, mener dette vil ha konsekvenser for både næringsliv og innbyggere.

– Det er en ikke ønsket utvikling, tvert imot. Etter at Troms og Finnmark ble slått sammen er det faktisk slik at det er behov for et bedre rutetilbud og særlig mellom Vadsø og Tromsø, som er to plasser hvor det er strategisk viktig at vi har et godt rutetilbud.

– Samtidig forstår jeg at et kommersielt selskap ikke kan drive med aktivitet de over tid ikke tjener penger på. De har fått statlig støtte i en periode. Spørsmålet er om den statlige støtten burde ha fortsatt.

Hun vil nå ta opp saken med stortingsrepresentantene.

– Regjeringen må hvert fall sørge for at det er et rutetilbud i Troms og Finnmark som er akseptabelt i den utfordrende situasjonen som covid-19 setter oss alle i.