Norges nye overvåkingsfly får base på Evenes

Forsvarssjefen har i dag orientert forsvarsministeren om dette.

De første maritime overvåkingsflyene kommer til Norge i 2022, og skal erstattes dagens Orion-fly.

I dag ble det klart at forsvarssjefen vil fase inn Norges nye nye maritime overvåkingsfly på Evenes, får NRK bekreftet.

Dermed slås det nok en spiker i kista for Andøya flystasjon, som hadde håpet å bli midlertidig vertsskap for de nye flyene.

Flyene skal ha permanent base på Evenes i Nordland, men den permanente basen der blir ikke klar til flyene kommer.

Forsvaret har derfor jobbet med å finne en midlertidig plassering. Andøya, Bodø og Gardermoen har blitt nevnt som alternativer, men forsvarssjefen gir råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om at flyene bør plasseres på Evenes fra første stund.

Store protester

Mer enn tre år har gått siden Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon, til tross for store protester. De norske maritime overvåkingsflyene har hatt base her i over 60 år.

Om få år skal Harstad/Narvik lufthavn Evenes huse både norske jagerfly og de nye overvåkningsflyene av typen P-8A Poseidon, som erstatter dagens gamle Orion-fly.

Oppstart på bygging av hangaren som skal huse overvåklingsflyene skal etter dagens plan starte til sommeren, mens flyene etter planen ankommer Norge første kvartal 2022.

Men valget av Evenes har vært omstridt.

Usikkerhet om hvorvidt hangeren blir ferdig i tide, har fått forsvaret til å utrede alternative baser for innfasing av overvåkingsflyene både i Norge og i utlandet.

P-8 Poseidon - Norges nye overvåkingsfly Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov Daniel Kaliniko Ekspandér faktaboks Norge skal kjøpe totalt fem nye maritime overvåkingsfly av typen P-8-Poseidon. Amerikanske myndigheter godkjente i 2016 salget av flyene til Norge og oppga i den anledning prisen til 1,75 milliarder dollar, drøyt 15 milliarder kroner.

Dette er over 5 milliarder kroner mer enn det Solberg-regjeringen opplyste til Stortinget at anskaffelsen vil koste.

Det første flyet skal lande i Norge 2022 ​og de resterende fire innen 2023.

«De nye maritime patruljeflyene har moderne sensorer, antiubåtvåpen og støttesystem, samtidig som de bidrar til at andre kapasiteter i Forsvaret blir styrket og får økt tilgjengelighet og utholdenhet», skriver regjeringen i et budsjettdokument til Stortinget fredag.

P8 veskrives innad i NATO-alliansen som det mest moderne flyet for maritim patruljering, og det flyet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ønsker seg mest. Forsvarsdepartementet har vært i forhandlinger med Boeing om kjøp av den militære versjonen av Boeing 737, passasjerflyet som benyttes av blant annet Norwegian og SAS.

Norge har nå seks maritime overvåkningsfly av Orion-klassen, som er stasjonert på Andøya, men disse nærmer seg slutten av sin operative levetid, ifølge regjeringen. Men mens dagens overvåkingsfly opererer ut fra Andøya, skal de nye P8-flyene – i likhet med nyinvesteringen F-35 – ha Evenes som base.

Norge er ikke alene om å velge disse flyene. Storbritannia har allerede sagt at de vil kjøpe ni stk. P8 Poseidon-fly, noe som åpner for økt samarbeid.

Uenighet om plassering av hangar

Det er bare drøyt to år til de første av Norges nye maritime overvåkingsfly skal fases inn, og forsvaret skal investere for mer enn fire milliarder kroner på Evenes. Men plasseringen av hangaren som skal huse P-8 flyene har skapt hodebry for forsvaret.

Avinor var misfornøyde med måten den såkalte MPA-hangaren var tegnet inn på basen, fordi de mente plasseringen ville skape utfordringer for den sivile flytrafikken.

En rapport som ble utarbeidet for Forsvarsdepartementet slo fast at konsekvenser av turbulens fra den planlagte hangaren ville påføre den sivile flytrafikken kostnader for 71 millioner kroner over 50 år.

Men før jul kom Avinor, Forsvaret og Forsvarsbygg frem til en omforent løsning for plassering av hangarbygget.

Vil beholde Andøya som beredskapsbase

Beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er omstridt. I høst gikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen inn for å beholde Andøya flystasjon som reservebase.

Der ble det beregnet at det ville koste 2,7 milliarder kroner å beholde Andøya som beredskapsbase.

Dette er vedtatt om Evenes Ekspandér faktaboks 3 F-35 kampfly fast på NATOs hurtigreaksjonsbase i nord, QRA (Quick Reaction Alert).

Flyene skal stå på 15 minutters NATO-beredskap 365 dager i året.

5 maritime overvåkingsfly (MPA) av typen P-8 Poseidon. Disse skal erstatte dagens Orionfly som i dag er stasjonert på Andøya.

Evenes lufthavn skal være ferdig utbygd og tas i bruk for kampfly og marine overvåkingsfly ved årsskiftet 2021/22. Bodø og Andøya flystasjoner legges ned.

Ørland blir hovedbase for F-35.