Johansen i Sopp og nyttevekster nevner at det også er andre tips og triks ferske sopplukkere bør være obs på.

– Det er lurt å rense soppen i skogen. Proffe soppsankere skjører bort den nederste delen av soppen hvor det kan være litt jord og rusk. En del sopper som er populære å spise er også populære for mygglarvene. Disse pleier jeg å dele i to for å se om den er infisert av mark. Er den det er det bare å kaste soppen.

Hun drar også frem at en gammel vindunk kan bli et nyttig redskap når soppen skal sankes.

– I slutten av september kommer traktkantarellen. Da er det genialt å ta en gammel vinboks eller juiceboks med seg. Traktkantarellen trives nemlig i barskog, og da er det fort å få mye rask ned i soppkurven. Det unngår du med en gammel vinboks – og sparer deg for en del arbeid.