Flommen på mandag raserte bruer, sperret veier og isolerte 1200 personer. De kraftige vinden tvang det meste av ferger til kai.

I går traff et nytt kraftig uvær Nord-Norge. Vindkast opp mot 40 meter i sekundet rev trær over ende og tok tak i plater på bygninger. I Lofoten blåste en bobil med to personer av veien.

Den kraftige vinden har gjort flere hundre kunder i nord strømløse.

Men neste uke får værsyke nordlendinger en etterlengtet pause. Da er sola tilbake og gir varme, rolige høstdager i hele Nord-Norge.

Årsaken til det finner man nordøst i Russland.

– Fra mandag bygger det seg opp et høytrykk som legger seg over Kolahalvøya i Russland. Det gir fralandsvær i Nord-Norge som gjør at vi slipper unna de verste bygene. Det blir ofte klarvær med den vindretningen, sier statsmeteorolog Ola Bakke Aashamar.

Høyere temperaturer

Høytrykket har med seg varmere luft fra sørøst i bagasjen og temperaturene stiger til rundt 15 grader.

Det vil noen kalle fint sommervær i nord.

– At man kan få enkelte blaff med mildvær selv i slutten av september er ikke unormalt, sier Aashamar.

Sollyset har funnet veien mellom skyene til Vestpollen i Lofoten. Geir Mellem har delt dette bildet med #nrknordland. Foto: @geir.mellem / Instagram

Etter flere dager med kuling og storm blir også vinden langt roligere over helga.

– Det kan nok blåse litt ut fjorder, men det blir ikke så altfor mye vind.

Lavtrykkene som har skapt uværet den siste uken går lenger vest i havet og holdes på avstand av det nye høytrykket.

– Det er litt tilfeldig hvordan atmosfæren oppfører seg. Det er ting som skjer lenger sør i Atlanterhavet som avgjør hvordan disse lavtrykkene utvikler seg. Hvor mye fuktighet som er tilgjengelig, hvor varme og kalde luftmasser vi har, sier Aashamar.

Uvær i sørøst

Torsdag er det sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast for Østlandet. Også helgen blir rufsete.

– Det er et lite lavtrykk over Danmark som gir nordavind og en del regn. Vestlandet får det egentlig ganske fint.

Fra uken av blir er det ingen kraftige lavtrykk som står i kø og været blir mer stabilt også i sørøst.

Den siste uka har vært travel for Ola Bakke Aashamar og de andre meteorologene hos Vervarslinga for Nord-Norge.

Nå venter roligere dager.

– Det er ganske spennende med kraftig vær så lenge det ikke går ut over noen, men det blir mye å gjøre.