Varaordfører i Bodø slår tilbake: – Vi har ikke en dårligere sommer

I Oslo er det «mest sommer» av alle steder i Norge, kunne NRK i dag slå fast.

NRK har gått gjennom nær 100.000 værobservasjoner og telt «fine sommerdager» de siste 20 årene.

En «fin sommerdag» i denne sammenhengen, er en dag med over 20 grader og maksimalt 1,0 millimeter nedbør.

Ikke overraskende kommer Oslo best ut – og Bodø dårligst ut, av stedene som er med i oversikten.

– En god sommer handler like mye om det som er på innsiden av hodet som det som er på utsiden, sier varaordfører Ola Smeplass. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Men hva er vel egentlig en «fin sommerdag»? Og hvorfor skal kriteriene settes slik at Sør-Norge er nødt til å «vinne». Det er spørsmål varaordfører Ola Smeplass (Sp) i Bodø stiller seg.

Han blir rett og slett provosert over NRKs forsøk på å gi folk en oversikt over hvor man finner den fineste sommeren.

– Jeg vil ikke bli oppfattet som en surmaga person, men jeg vil slå neven hardt i bordet og si at vi har god sommer her også, selv om vi har færre dager med 20 grader.

– Problemet er at NRK bruker begrepet god sommer om en dag med over 20 grader og lite regn. Det er kriterier som gjør at vi nordpå er nødt til å tape. Det er mindre dager med 20 grader her oppe, men jeg vil påstå at vi ikke har en dårligere sommer. Vi har en annerledes sommer, men ikke en dårligere sommer, sier Smeplass.

Smeplass mener NRKs oversikt føyer seg inn i rekken av forsøk på å kategorisere landsdelene opp mot hverandre, og hvor Nord-Norge taper hver gang.

– Hvor god en sommer er, skal ikke folk andre steder sitte og definere. Der hvor Nord-Norge virkelig hvilke skårer høyt, for eksempel dette med soltimer på sommeren, det snakkes det lite om.

Gjennom en hel nordnorsk sommerdag med midnattssol er det nok flere soltimer enn i en sommerdag i Oslo, selv om temperaturen er lavere. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Ulik oppfatning av godvær

Men hva som faktisk er finvær er individuelt, sier meteorolog Siri Wiberg. Hun sier at det av og til kommer klager når de på TV eller radio sier at godvær med fine temperaturer er på vei, fordi en bonde mener regn er godvær.

– Folk har ulike meninger om hva som er bra vær. Jeg personlig elsker jo varme. Jeg syntes 30 grader er helt fantastisk, men det er ikke alle som syntes det, sier Wiberg og ler.

– Og jeg foretrekker under 20 og sol. Ellers er det for varmt.

– Under 20?, spør meteorologen overrasket.

– Men det er sikkert litt fordi vi er et langt land. I nord er man kanskje fornøyd med 15 grader, men man kan jo nyte sola hele natta, sier Wiberg.

Statsmeteorolog Siri Weberg er selv en stor tilhenger av varme, men vet at mange har ulike oppfatninger om hva som er godvær. Foto: Signe Karin Hotvedt, NRK

Flere som er uenige

Ola Smeplass' kritikk er ikke unik. Tidligere i sommer ble Reiseradioen meldt inn til kringkastingsrådet av en finnmarking etter en kommentar om badetemperaturen i Alta.

Klagen kom etter at programleder Else Kåss Furuseth kondolerte da hun fikk høre at Gakorivannet bare holdt 14,3 grader.

Kåss Furuseth har etterpå lagt seg flat og beklaget. I en post Instagram skrev hun at badetemperaturen ikke bestemte om en sommer er god eller ikke.

– Sommeren i nord er unik

Smeplass sier nordmenn ikke burde ha ett enkelt mål for en «fin sommer». Han mener alle landsdeler har sin sjarm og sine fordeler, og at sommeren således blir unik.

– Det handler om å ta mulighetene der de er. Folk kommer ikke til Nord-Norge for å bade og sole seg. Om en blir skuffet over at det ikke er 30 grader her er en nok usedvanlig lite opplyst.

Selv mener han at en god sommer innebærer å gå på tur, sykle og være mye ute.

– Da er det greit at det ikke er 30 grader. Å være i aktivitet kan man være i det aller meste av vær, sier varaordføreren.