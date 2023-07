Det var den tyske turisten og fuglekikkeren Rebekka Leiß som tok de spektakulære bildene av slangeørnen på Værøy.

Hun forteller at hun oppdaget den ukjente rovfuglen helt tilfeldig.

– Min eneste plan for dagen var å nyte sola og gå opp på fjellet Håen for å få en vid utsikt over Værøy. Jeg fikk øye på en slags rovfugl fly over fjellet, så jeg bestemte meg for å stoppe for å se nærmere og ta noen bilder.

Hun er glad hun hadde med seg kikkert på turen, i tillegg til fotoutstyret.

– Fjærdrakten kan tyde på at det er en ung ørn, sier Steve Baines. Foto: Rebekka Leiß

I kikkerten kunne hun raskt konstatere at det var en ørn, men ikke en som er vanlig på nordlige breddegrader.

– Jeg ingen anelse om hvilke art det var. Jeg tok mange bilder, slik at jeg kunne identifisere fuglen senere.

– Veldig spennende

Samme kveld studerte hun bildene nærmere og sammenliknet med fugleboken.

– Min konklusjon var at fuglen lignet på en slangeørn. Men jeg var usikker på om identifiseringen min var riktig. Så jeg tok kontakt med noen venner som til slutt bekreftet min identifikasjon av fuglen.

Rebekka Leiß er på ferie i Lofoten. Her fikk hun full klaff med observasjonen av en slangeørn. Foto: privat

Rebekka Leiß bestemte jeg meg for å ta kontakt med Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF).

– Og veldig raskt fikk jeg bekreftet på at det faktisk var en slangeørn. Veldig spennende, sier den tyske fuglekikkeren.

Slanger på menyen

Steve Baines, som er tilknyttet Røst fuglestasjon forteller at flere har sett den sjeldne gjesten helt ytterst i Lofoten. Slangeørna er også observert nær flyplassen på Røst som er nabokommunen til Værøy.

Det er om lag 40 kilometer mellom de to øykommunene.

Slangeørn har vært observert i Vestfold og Møre og Romsdal tidligere, ifølge Baines.

– Observasjonen er trolig det nordligst registrerte funnet av slangeørn i verden. Det er både sensasjonelt og totalt uventet, sier Baines.

Ørneekspert Alv Ottar Folkestad har forsket på havørn i mer enn 40 år. Han var med da en slangeørn ble observert i Møre og Romsdal på 1980-tallet.

– Dette er et uhyre sjeldent at slangeørn blir observert i Norge. Og helt spesielt at den har kommet så langt nord som lofoten. Det er også spesielt at det ble tatt såpass gode bilder av den, sier han.

Slangeørna livnærer seg av slange, øgler og firfisler.

– 80 prosent av dietten består av slange. På Værøy og Røst finnes det verken slanger eller øgler – ikke så mye som en hoggorm, sier Steve Baines.

Han tror ørna kanskje har forsøkt å jakte på rotter.

– Det er ikke kjent at slangeørn tar fugl, så det er ikke noen fare for allerede hekkende fugl i Lofoten.

Står stille i lufta

Baines forteller at slangeørna kan være snarlik fiskeørn. Men den er mer kraftig og har brede, i motsetning til fiskeørn som har tynne vinger.

Med et vingespenn på opp mor 170 centimeter er den litt mindre enn havørn, som kan ha vingespenn på mellom 190 til 240 centimeter.

Steve Baines, som er tilknyttet Røst fuglestasjon forteller at flere fuglekikkere har observert slangeørna på Værøy og Røst.

Slangeørner har også en spesiell jaktteknikk. De kan stå stille i lufta når de skal ser etter et byttedyr, ifølge Baines.

Hvordan havnet den her?

Arten hekker i Sør- og Øst-Europa, foruten også i Nord-Afrika og de sørvestre deler av Asia, til India.

– Hvordan har slangeørna kommet såpass ut av kurs og havnet ytterst i Lofoten?

– Fjærdrakten kan tyde på at det er en ung ørn. Den kan ha blitt jaget fra et etablert hekkeområde i nærområdet. Så har den kanskje vært på leting etter et nytt sted, sier Steve Baines.

Alv Ottar Folkestad tror slangeørna har blitt transportert nordover med de varme luftstrømmene fra Middelhavsområdet. Muligens Spania.

– Denne type fugler drar fordeler av varme luftstrømmer sørfra. Det betyr rask transport. På Mørekysten har man den siste uka observert flere tårnseilere, som han tror har kommet samme veien, sier han.

Steve Baines holder muligheten åpne for at den har kommet fra Øst-Europa og flydd over Polen, Finland, Sverge og inn i Norge.

– Den kan ha skjønt at den var på villspor, og trukket sørover igjen. Når man trekker sørover langs kysten, vil Lofoten virke som en trakt, sier Baines.

– Får den litt høyde over Værøy ser man godt ut Røst. Den kan ha satt kursen dit for å se om det var noen slanger der. Nokså skuffet, har den snudd og kommet tilbake samme vei. Men det er vanskelig å si, det blir bare spekulasjoner, sier Steve Baines.

Rebekka Leiß har bare ett ønske for rovfuglen som havnet i Lofoten.

– Jeg håper ørnen finner veien hjem igjen.