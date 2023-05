– Det gjør jo direkte vondt å se på.

Det sier en kvinne fra Tromsø. Nylig møtte hun på det hun selv kaller et grusomt syn.

Mens våren brer seg sakte, men sikkert inn over Norge, blir også mange fugler mer synlige i bybildet.

Men ikke alle ønsker måsene like velkommen. Mange benytter seg av såkalte «fuglepigger» i et forsøk på å holde fuglene unna.

Kvinnen i Tromsø forteller at hun ved flere anledninger har sett måker som har satt seg fast i slike pigger ved kaia.

Fugler som sitter fast i pigger er ikke noe enkeltstående fenomen.

I fjor oppdaget Håvard Eggen at flere fugler hadde satt seg fast i lignende pigger på et kjøpesenter i Bodø.

Fuglene hadde kommet seg inn i kjøpesenteret. Eggen forklarer at fuglene fløy fra vindu til vindu inne på senteret i et forsøk på å komme seg ut.

– De fløy inn i vinduet og deiset ned på disse piggene. Det så ikke bra ut. De kom seg ikke ut.

– Så lenge det skjer en gang så er det ikke godt nok. Det jeg så den dagen var ikke godt nok. Sånn går det ikke an å ha det.

Håvard Eggen er leder av naturvernorganisasjon Birdlife Bodø og er over gjennomsnittet interessert i fugler. Foto: Julie Wensell

– Du kan ikke pigglegge hele byen

– Det er dessverre lov å bruke disse piggene. Du finner de over alt.

Det sier styreleder for Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, Vibeke Wensell Hakkebo. Hun skulle helst sett at piggene var ulovlige.

Styreleder for Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, Vibeke Wensell Hakkebo.

– De er der for å forhindre at fuglen setter seg, men vi vet at det ender opp med at de kan bli spiddet og henge der halvdøde.

Hun mener at de som velger å sette opp slike pigger er pålagt å ha daglige kontroller for å sjekke at fugl ikke har satt seg fast.

Hakkebo mener hun har dyrevelferdsloven på sin side:

«Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.»

– Du har en hjelpeplikt. Når du da har satt opp et aktivt tiltak som skal forhindre fugl, så må du også ta høyde for at de kan skade seg.

I tillegg mener Hakkebo at noen meter med pigger er nytteløst.

– Det er også ofte snakk om så store områder at noen meter med pigg vil ikke forhindre fuglen i å hekke. De vil finne andre plasser. Jeg kan ikke se at ti meter med pigg skal hjelpe på tiltaket. Du kan ikke pigglegge hele byen.

– Kan være i strid med dyrevelferdsloven

Det er Mattilsynet som forvalter dyrevelferdsloven. I tillegg til hjelpeplikt står det at dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.

– Fugler skal også behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Innretninger som duepigger og netting kan være i strid med dyrevelferdsloven dersom de brukes uten god grunn og setter fuglene i fare for å sette seg fast og bli skadet, sier seksjonssjef i seksjon dyrevelferd Nina Brogeland Laache.

Seksjonssjef i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, Nina Brogeland Laache. Foto: Heidi Gomnæs

– Det er imidlertid ikke noe absolutt forbud, slik det blant annet er for bruk av piggtråd. Hvorvidt duepigger og netting strider med regelverket må vurderes konkret og veies opp mot andre forhold, som rett og plikt til skadedyrbekjempelse.

Dersom duepigger eller netting strider mot regelverket, kan Mattilsynet føre tilsyn.

– Tilsyn med ulike innretninger vil gjøres ut ifra en risikovurdering og Mattilsynets øvrige prioriteringer.

Avføringen ødelegger bygget

– Avføringen fra måkene ødelegger det vernede bygget. Det trekker inn og ødelegger fasaden, forteller Kenneth Davidsson som forvalter eiendommen i Tromsø.

Deres intensjon har vært å få måkene til å flytte seg på en måte som ikke skader de. Men piggene har ikke fungert som håpet. Fuglene ser ikke ut til å bry seg om de.

– Jeg har personlig ikke sett noen som har satt seg fast eller blitt skadet. Vi ønsker ikke noen fugler vondt. Vi vil bare gjøre det rette sånn at de ikke blir skadet.

Nå skal de imidlertid bytte ut de omstridte fuglepiggene. De neste dagene skal det bli montert opp blikkplater istedenfor. De vil gjøre det for bratt for fuglen å sette seg ned.

– Det viser seg at vi har gjort en feil, men nå har vi bestilt alternativ løsning som vi ser har blitt brukt på en del andre bygg her i byen. Vi prøver å gjøre det som er riktig og gjør det i dialog med Tromsø kommune.

Davidsson kan fortelle at noen av fuglene har laget reir oppå piggene. Ettersom fuglen er vernet har de ikke lov til å fjerne piggene før reiret er borte.

Kan være et sikkerhetsproblem

– Det er ikke noe forbud mot bruk at forskjellige avvisningsutstyr. Vi veldig påpasselig på at vi forholder oss til de lover og regler som gjelder.

Det sier teknisk leder i skadedyrselskapet Rentofil, Arne Nese. Det er de som har ansvaret for piggene som er montert i Glasshuset i Bodø.

Glasshuset er en overbygd del av handlegata i Bodø. I en del av bygget ligger kjøpesenteret Koch. Foto: Ole Dalen

– Fugl skal ikke være inne i et bygg, det tror jeg alle kan være enige om. Blant annet på grunn av fugleekskrementer. Noen steder blir mengder av fugleekskrementer et sikkerhetsproblem fordi det blir så glatt, forteller han og legger til:

– Det er også en kjent sak at man ikke skal kombinere matservering og fuglemat.

Nese sier han aldri har opplevd at fugler er blitt skadet på grunn av piggene som er satt opp.

– Vi er på ingen måte noe selskap som ønsker å fjerne fugl. Vi skal ha fuglen bort fra de områdene der de ikke skal være.