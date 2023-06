Hvis du kommer over en måke som er skadet eller hjelpeløs har du plikt til å hjelpe den etter dyrevelferdsloven paragraf 4.

– Dette er en paragraf som tydeliggjør at alle dyr har rett på nødhjelp og at alle har en hjelpeplikt.

Det sier Asle-Håvard Miklegard, veterinær og fagrådgiver i Mattilsynet region nord.

Foto: MATTILSYNET

Noen skader er mer alvorlige enn andre. Hvis en måke for eksempel mangler et ben, trenger ikke det bety at den trenger hjelp.

– Det er ofte overraskende hvor godt de kan fungere med ett bein, sier Miklegard.

– En måse er ikke hjelpeløs så lenge den kan bevege seg fritt i sine naturlige områder. Så lenge vingene er intakte, kan den bevege seg fritt.

Miklegard sier at dersom vingen hadde vært brukket, ville fuglen ikke vært i stand til å fungere og etter hvert sulte.

Hvis du finner en måke med en såpass alvorlig skade er det tre ting du kan gjøre:

Du kan avlive fuglen selv dersom den er hardt skadd og åpenbart ikke kan leve videre eller bli frisk.

For eksempel hvis en måke har en brukket vinge.

Men du må vite hva du holder på med, for du skal ikke avlive fuglen selv hvis det vil påføre mer lidelse for dyret.

Det er viltnemnda i kommunene som har ansvaret for viltforvaltningen, men det kan være ulik praksis for fugler og småvilt. Noen kommuner har lokale ordninger for innhenting av skadet fugl, mens andre har det ikke.

Ta kontakt med kommunen din eller sjekk nettsiden deres for å se om det finnes en lokal ordning for hjelp av skadet småvilt og fugl.

Du kan også ringe politiet på 02800.

Hvis du ikke kan avlive dyret forsvarlig og kommunen ikke har lokale ordninger, kan du ta kontakt med en veterinær.

Veterinæren kan avlive måken uten kostnad for deg.

Hvis du har hatt utgifter som var nødvendige for å hjelpe den skadde fuglen kan du ta kontakt med Mattilsynet for å få dem dekket.

MANGLER EN FOT: Robin Bredesen ble bekymret for en måke som hoppet rundt på ett ben i Bodø, men denne måken har det greit. Foto: Robin Bredesen

For å sikre at eierløse dyr får nødhjelp finnes det en nødhjelpsordning der det offentlige tar kostnadene.

– Nødhjelpsordninga er for å sikre at dyr får hjelp uavhengig av om det har en eier som kan betale. Veterinæren får betalt av det offentlige for nødhjelp til eierløse dyr, sier Miklegard.

Dekker ikke alltid alle kostnadene

Tidlig i mai ble en skadet kråke tatt inn til Evidensia dyresykehus i Bodø.

Kråka ble undersøkt og hadde alvorlige skader blant annet på en av vingene.

– Den ble avlivet smertefritt med først bedøvelse og så en overdose med et narkosemiddel, sier Hanne Myrnes, fagansvarlig veterinær ved Evidensia.

Når en veterinær gir nødhjelp til dyr i form av enkel behandling eller avlivning, leverer de et skjema til Mattilsynet for å få godtgjørelse for behandlingen.

NØDHJELP TIL KRÅKE: I vår ga Evidensia dyresykehus nødhjelp til en kråke:– Den ble avlivet smertefritt med først bedøvelse og så en overdose med et narkosemiddel, sier Hanne Myrnes. Foto: Privat

Denne ordningen skal sikre at dyr som lider får den hjelpen de trenger, selv om dyret ikke har en eier som kan betale.

Men ordningen dekker ikke alltid alle utgiftene, ifølge Myrnes.

– Spesielt hvis det gjelder veterinær utkalt på vakt. Derfor er det ikke noe klinikken på noen måte tjener penger på, heller det motsatte.

– Det koster klinikken arbeidstid for ansatte, samt utstyr som brukes, medisiner, og kostnader for eventuell oppbevaring, forsendelse og kremering hvis det ender med avlivning. Hva eksakt dette kommer på vil selvfølgelig variere mye i det enkelte tilfelle, sier Myrnes-

Dyreklinikken mottok 1487,50 kroner for arbeidet, skriver Avisa Nordland som omtalte saken først.