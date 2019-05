Skredheltene fra Vassdalen hedret: – Det som skjedde sitter fortsatt klistret fast i hjernen

OBERSTLØYTNANT TERJE BRUØYGARD

Tildelt Krigsmedaljen for sin innsats i Irak i 2017–2018.

Norske myndigheter besluttet å flytte det norske styrkebidraget fra Erbil til Anbar. Dette måtte skje så raskt som mulig, og 1. juni 2017 ble Task Force Telemark bataljon meldt klar. Etter ankomst Irak, startet Bruøygard straks å klargjøre styrkebidraget for det forestående oppdraget. Dette var en oppgave som krevde både stridsteknisk, taktisk og strategisk klokskap. Operasjonen for å slå ISIL som en territoriell aktør i Anbar ble ved flere anledninger fremskyndet, fra først å skulle starte våren 2018 til faktisk å starte høsten 2017. I denne prosessen var Bruøygard den viktigste bidragsyteren til at Norge kunne bidra i operasjonen. Det norske styrkebidraget er blitt beskrevet som en særdeles sterk bidragsyter i operasjonen. Styrkebidraget var under stadig beskytning av bombekaster, raketter og håndvåpen. I tillegg ble styrken utsatt for miner og improviserte sprengladninger.

Terje Bruøygard tildeles Krigsmedaljen for sitt lederskap og mot i forbindelse med operasjonen i Irak.

EIVIND HOVIN

Tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i forbindelse med Vassdal-ulykken 5. mars 1986.

Hovin kom seg selv ut av snømassene etter skredet i Vassdalen. Til tross for stor rasfare i området, observasjon av nye skred og egne skader gikk Hovin med fare for eget liv etter hjelp. Varslingen førte til at hjelpemannskap kom tidlig frem til rasstedet og flere soldater kunne reddes, samt at hardt skadde soldater raskt kunne fraktes til sykehusene i Harstad, Tromsø og Narvik.

Hovin og Nymoen gjorde dette uten å vite om hverandre, og varslet om hendelsen uavhengig av hverandre.

Eivind Hovin tildeles Forsvarets medalje for edel dåd for sin ekstraordinære innsats i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon.

PER ÅGE NYMOEN

Tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i forbindelse med Vassdal-ulykken 5. mars 1986.

Kort tid etter skredet i Vassdalen kom Nymoen seg ut av snømassene. Til tross for stor rasfare i området, observasjon av nye skred og egne skader gikk Nymoen med fare for eget liv etter hjelp. Varslingen førte til at hjelpemannskap kom tidlig frem til rasstedet og flere soldater kunne reddes, samt at hardt skadde soldater raskt kunne fraktes til sykehusene i Harstad, Tromsø og Narvik.

Per Åge Nymoen tildeles Forsvarets medalje for edel dåd for sin ekstraordinære innsats i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon.

KOMMANDØRKAPTEIN JOHN GUNNAR REFSNES

Tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats i Operasjon Recsyr i Syria i 2014, en operasjon med et meget krevende politisk og militærstrategisk bakteppe. Refsnes utmerket seg med ledelse og mot ved å ta særdeles vanskelige avgjørelser. Han tok ansvar ut over det forventede, ved å lede laget i å sikre lasten slik at resten av mannskapet ikke skulle bli eksponert. Refsnes viste faglig og moralsk integritet og bidro til å finne de beste løsningene for Forsvaret og den pågående operasjonen.

John Gunnar Refsnes tildeles Forsvarets innsatsmedalje for lederskap og mot i en særdeles uvant og krevende situasjon som ingen i Forsvaret før eller senere har vært utsatt for.

STABSSERSJANT TRULS WENNBERG

Tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats i Afghanistan vinteren 2010. Wennbergs mot og snarrådighet i en hendelse i 2010 bidro til at hans avdeling løste oppdraget uten tap av liv. Hans initiativ, helhetsoversikt, offensive tankegang og vurderingsevne var denne dagen avgjørende for utfallet av stridskontakten samt operasjonen i sin helhet.

Truls Wennberg tildeles Forsvarets innsatsmedalje for mot i strid ut over det som kan forventes.

I tillegg tildeles elleve medaljer til skjermet personell.