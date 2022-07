Fulltidsstudenter kan ikke leve av studiestøtten alene: – Det er ekstremt vanskelig

– Jeg må nok gi avkall på den: «Hei, skal vi møtes ute for en pils?». Jeg må nok si «Nei, vi møtes heller hos meg» og så tar vi en kaffe eller en pils der.

Det sier student Lena Nag. Hun er en av mange studenter som nå går en dyrere hverdag i møte.

Studentstøtten fra Lånekassen har økt med 230 kroner i år. Dette tilsvarer en økning på 2 prosent. Til sammenligning har matvareprisene økt med 6 prosent, strømmen er historisk høy i Sør-Norge, og leieprisene fortsetter å «følge markedet».

– Jeg bruker jo hele sommeren på å jobbe fordi det er så dyrt å bo, sier Nag.

I sommer har hun jobbet som elektronikkprodusent for Westcontrol AS på Tau.

Tidligere har hun studert i både Kristiansand og Bergen, men vender nesen mot hovedstaden i august for å ta master i organisasjon, ledelse og arbeid.

Lena Nag har tidligere studert i Kristiansand og Bergen, men flytter til Oslo for å ta master i organisasjon, ledelse og arbeid. Foto: Julie Ravnås / NRK

– Jeg skal til Oslo nå, og der koster det mye mer å bo enn i Bergen eller Kristiansand. Og det betyr jo at jeg bruker mer eller mindre hele stipendet og lånet på bolig.

Kommunikasjonsdirektør ved Lånekassen, Anette Bjerke, ser hvordan studentstøtten er basisen for hva studenter har å leve for.

– Vi gjorde en undersøkelse hvor vi så at studenter under 25 år tjente 87 000 i gjennomsnitt per år. Det er jo mange som tjener mindre enn det, og det betyr jo at selv de som har ekstrajobb ved siden av studiene så er basislånet fra Lånekassen den største inntektskilden de har å leve for, sier Bjerke.

Studentstøtten er i dag på 11.715 kroner per måned. Husleien til Nag i Oslo vil komme på 7750 kroner – før strøm.

– Så det blir dyrt, sier Nag.

Siviløkonom og programleder Hallgeir Kvadsheim mener det er utfordrende for en student å leve kun på studiestøtten.

Hallgeir Kvadsheim sier det er utfordrende for studenter å leve kun på studiestøtten under utdanningsløpet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det er ekstremt vanskelig. Med mindre du har en billig leie, men det har jo ikke de fleste studenter. Da må en jobbe ved siden av, og 40 prosent av alle studenter gjør faktisk det. Og da må en jo spør seg, spesielt som politiker, om dette er ønskelig eller ikke?

Ifølge Kunnskapsdepartementet (KD) er det fordelaktig for studenter å få muligheten til å jobbe ved siden av studiet.

– Vi ser positivt på at studenter får viktig erfaring på arbeidsmarkedet og blir bedre rustet for arbeidslivet som venter etter studiene. Utdanningsstøtten er lagt opp slik at den gir studentene muligheten til å arbeide ved siden av studiene, sier statssekretær, Oddmund Løkensgard Hoel.

KD har ansvar for grunnskole og høyere utdanning.

Nag syns det er leit at studentstøtten ikke er mer tilpasset for fulltidsstudenter.

– De legger jo ikke så godt til rette for oss studenter for at vi skal klare å fortsette å gjøre vår jobb – som er å studere. Vi skal jobbe med studier 7,5 timer til dagen, og det legger forelesere opp til når de skal klargjøre leseplaner som vi skal gjennom. Men vi har jo ikke sjans når vi skal jobbe ved siden av.

Lena Nag på vei hjem fra sommerjobben som elektronikkprodusent på Tau. Foto: Julie Ravnås / NRK

Ifølge Roald skal studenter kunne betjene en deltidsjobb opptil 10 timer i uken, uten at det skal gå utover studiet.

– I snitt jobber norske fulltidsstudenter 8,7 timer i uken. Undersøkelser har vist at studenter kan jobbe inntil 10 timer i uken uten at det går ut over studieprogresjonen, så dette synes jeg er et fornuftig nivå, sier hun.

Nag skal jobbe for bokhandleren Akademika i Oslo ved siden av studiene.

Student og forfatter Madeleine Borge står bak instagram- og TikTok kontoene «Macerly» og «Student og sånt». Hun merker også utfordringene med å kun basere sitt forbruk på studentstøtten.

– For meg har det vært helt nødvendig å jobbe gjennom hele studietiden.

Madeleine Borge med studenttips Du trenger javascript for å se video. Madeleine Borge med studenttips

Nag ser hvordan hun nå må begynne å kutte ned på tidligere «goder» for å få endene til å møtes den kommende studieperioden.

– Det blir nok flere innekvelder. Og passe på hva en kjøper inn. At det heller blir bønnetaco, og kanskje droppe osten, forteller hun.

Måtehold er også et av rådene Kvadsheim har til studentene.

– Det er jo å si nei til seg selv. Ganske ofte. Passe på at du ikke har for mange strømmetjenester. Levere en husleie-CV på visninger. Men, generelt: sørge for å ha jobb ved siden av studiene.