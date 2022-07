Borteboerstipend

Gjelder for deg som går på videregående skole og har ungdomsrett.

Du kan maks få 4979 kroner i måneden.

Du kan bare få borteboerstipend hvis du oppfyller mint en av disse kravene:

Det er mer enn 40 km mellom hjem og skole.

Du bruker mer enn tre timer om dagen på å reise til og fra skolen.

Det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der.

Studielån

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån.

Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene.

Basislånet er på 126 357 kroner fordelt på 11 måneder.

Kilde: Lanekassen.no