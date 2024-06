– Det er jo ei tragisk hending som sjølvsagt råkar oss sterkt. Det var ein klassetur som skulle ha ei hyggeleg avslutning, seier ordførar Kjell-Børge Freiberg (H) til NRK.

Hadsel kommune hadde torsdag ein skuleklasse på ein lokal tur i nærområdet, kor ein medarbeidar på skulen fekk eit illebefinnande og døydde.

Det opplyste kommunen i ei pressemelding på sine nettsider, fredag.

Har sett inn krisestab

– Vi sette krisestab med ein gong vi blei kjende med dette. Vi har ressursar i kriseteam for å bistå dei som har hatt behov for det i løpet av natta. Også i dag for å ta vare på elevar og påverka. Skuleklassar og ungdomsskular, seier ordføraren.

Han opplyser at kommunen kjem til å vere til stades så lenge som det er behov for det.

Ordførar i Hadsel kommune, Kjell-Børge Freiberg. Foto: Oda Stine Viken / NRK

– Våre tankar går til familien og hans næraste, samt kolleger og barn på skulen, som i dag har ein noko annleis og trist dag, seier ordføraren.

Kommunen har sett inn krisestab og psykososialt team har hjelpt elevar og berørte i løpet av natta.

– Ei slik hending råkar mange og arbeidet held fram utover dagen i dag.