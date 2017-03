Sjefen i Nova Sea har fått e-poster fra hele verden om bedriftens bonusordning

– Dette utløser ikke noe skred av åpne søknader, men det er klart at vi forventer en veldig god søkermasse på de stillingene som vi lyser ut.

Daglig leder Odd Strøm i Nova Sea har fått flere e-poster den siste uken. Mange av dem på engelsk. At alle de rundt 250 ansatte har fått utbetalt over 200.000 i bonus har resultert i omtale i blant annet svenske Expressen og tyrkiske Hürriyet.

Bakgrunnen er et rekordsterkt driftsår. Strøm forteller om mange positive tilbakemeldinger fra folk som har fått med seg bonusordningen gjennom mediene.

– Jeg kjenner ingen andre selskap som har samme ordning med å belønne alle ansatte likt. Selskapet vårt er i en særstilling sånn sett, sier Strøm.

Nytt rekordår?

Hittil i år har Norge eksportert over 374.000 tonn sjømat til en verdi av 15,1 milliarder kroner. I februar var snittprisen ni kroner høyere enn i februar i fjor.

Tross volumnedgang på 59.000 tonn i forrige måned sørget høye priser for verdivekst på 1,3 milliarder, ifølge Norges sjømatråd.

Hos Nova Sea deles en viss prosentandel av overskuddet med de ansatte hvert år. Ordningen er ikke ny, men utbetalingen på 200.000 per hode er altså ny rekord.

Kan det bli ny rekordutbetaling neste år? Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank utelukker ikke at laksenæringa kan oppleve et nytt rekordår i 2017.

God start på året

– Laksen selges både på langsiktige kontrakter og i spotmarkedet. I år er kontraktene trolig inngått på et høyere nivå enn i fjor, samtidig som prisene i spotmarkedet var svært høye rett etter nyttår. Det forklarer hvorfor snittprisen på fersk laks hittil i år er 67 kroner per kilo, mot 56 kroner per kilo på samme tid i fjor.

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank. Foto: Nordea Bank

I fjor satt prisene i spotmarkedet rekord nesten hver eneste uke, mens kontraktsprisene dro gjennomsnittsprisen nedover.

Forventninger om utflating i produksjonskostnader kombinert med fortsatt høye priser i markedet gir grunn til å tro at 2017 blir relativt likt rekordåret 2016, sier Egeness.

– De store spørsmålene er om markedet aksepterer de høye lakseprisene over tid uten at etterspørselen faller og hvorvidt produsentene får enda bedre kontroll på de biologiske utfordringene, fortsetter Egeness.

Ingen ledige stillinger

Odd Strøm i Nova Sea vil ikke forskuttere noe, men tror økning i mengde produsert laks i år kan bidra til at prisene går noe ned.

– Vi har sett fabelaktige markedspriser. Samtidig er det umulig å spå noe sikkert i denne bransjen. Ting kan endre seg veldig fort, sier Strøm.

Og for dem som skulle lure: Nova Sea har (dessverre?) ingen ledige stillinger akkurat nå.