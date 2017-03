Her får de ansatte 200.000 i bonus hver: – Jeg er storfornøyd

– Jeg er storfornøyd. Jeg har aldri hatt så mye penger på brukskontoen min før, sier Hedvig Rønning Oddøy.

– Ikke jeg heller. Disse pengene blir nok brukt på å reise litt, samstemmer Camilla Oddøy.

Hedvig Rønning Oddøy er en av de ansatte ved Nova Sea på Helgeland. Foto: Terje Sølna

Begge er ansatt i kantinen ved oppdrettsselskapet Nova Sea på Helgeland, og fikk seg nylig en hyggelig overraskelse på kontoen. 200.000 fikk dem begge utbetalt.

Faktisk fikk alle de 250 ansatte ved bedriften en solid bonus etter et meget godt driftsår i fjor. Produksjonsvolumet på 37.000 tonn laks er en liten nedgang, men gode priser har likevel gitt rekordoverskudd på over én milliard kroner.

I snitt får hver ansatt 202.000 kroner. Ledelsen behandler alle ansatte likt, uavhengig av om man er sjef eller sløyer fisk på slakteriet, får NRK opplyst.

Rekord

Totalt omsatte selskapet laks for 2,56 milliarder i 2016, en solid økning på 750 millioner fra året før, skriver Rana Blad. Administrerende direktør Odd Strøm har altså all grunn til å være fornøyd.

– Vi har satt av 50 millioner kroner av overskuddet som bonus til de ansatte. De pengene har kommet inn på konto hos hver enkelt, og folk er fornøyde med det, sier Strøm.

Lovund har 500 fastboende, og Strøm tror en ekstra påskjønnelse er med på å styrke lojaliteten de ansatte føler til bedriften.

Og aldri har de ansatte fått større bonus enn i år.

NRK skrev en sak i 2015, også den gang ble fjoråret beskrevet som det beste driftsåret noensinne. Det resulterte i at hver ansatt fikk 100.000 ekstra å rutte med. Og i 2016 ble det delt ut 30 millioner (ekstern lenke).

Odd Strøm i Nova Sea er fornøyd med fjoråret, og forteller at en god bonusordning bidrar til lojale og motiverte ansatte. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Flere har lignende ordninger

iLaks utarbeidet i fjor en liste over Norges 20 største oppdrettsselskaper. NRK sendte fredag en henvendelse til disse for å høre om det er flere som deler av et rekordstort overskudd.

Av dem som har svart på NRKs henvendelse er fortellingen stort sett den samme: 2016 var et svært godt år. Mange ønsker å dele dette med de ansatte (se intervju med ulike bedrifter i faktaboks).

Totalt eksporterte Norge laks for 61,4 milliarder kroner i 2016, en økning på 29 prosent eller 13,8 milliarder. Analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd forteller at årsaken var rekordhøye priser, en trend som har fulgt med inn i 2017.

– I årets to første måneder har vi sett priser 23 prosent høyere enn samme periode i fjor. 2017 starter dermed veldig bra, og det ligger an til nok et godt år for bransjen.

Er laksen i ferd med å bli for dyr?

Etterspørselsvekst og det at man ikke klarer levere nok gjør sitt for at prisen stiger. På sikt kan prisen bli så høy at kunder ute i verden velger laksen bort.

– Det kan skje, og vi ser allerede betydelig nedgang i marked som Frankrike – et av våre største marked. Det er et varsku om at laksen for enkelte har blitt for dyr. Samtidig ser vi større betalingsvillighet i Asia og USA.

Det kan henge sammen med at laksen i Europa konkurrerer med andre, billigere produkter, mens laksen i Asia har en mer sentral posisjon som ingrediens i sushi – hvor fisken konsumeres rå og i mindre porsjoner, bemerker Aandahl.