Vil bygge ny flyplass i verdensklasse – men først må kommunen bla opp en milliard

Fem milliarder kroner. Det er prisen det vil koste å flytte Bodø lufthavn 900 meter fra dagens beliggenhet på Hernes.

Første spadetak i byggingen skal skje i 2020-2021, mens flyplassen skal stå ferdig i 2024–2026. Den nye flyplassen var blant annet tema under luftfartskonkurransen i Bodø i dag.

Der kunne konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor endelig legge frem skissene for den nye terminalen.

– Dette er en stor dag for oss. Terminalbygget blir spektakulært med mye lys, og skal bli en opplevelse for den som kommer og den som drar. Når dette står ferdig om seks til syv år skal det være i verdensklasse, forteller Avinor-sjefen til NRK.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. Foto: Ola Helness / NRK

– Effektiv og rimelig

– Vi har fokusert på tre ting når vi har utarbeidet dette; det er naturen, lyset og været. Alt dette skal vises i den nye terminalen – og det blir en flott terminal, sier Falk-Petersen.

Det er ikke hver dag det reises et nytt terminalbygg av slik størrelse her i landet. Avinor-sjefen påpeker at man er i en tidlig fase av prosjektet, men at de legger seg i selen.

– Vi skal se fremover – ikke bakover. Likevel skal vi ikke ta risikoer, så vi skal finne en god løsning for en rimelig penge, med lavest mulig risiko. Det skal vi klare. Dette blir en flott og moderne terminal, men også en effektiv og rimelig terminal. Så her skal vi kombinere våre beste kunnskaper.

Falk-Petersen sier lufthavnen skal bli i verdensklasse, men tør imidlertid ikke å sammenligne det nye terminalbygget i Bodø med landets hovedflyplass, Oslo lufthavn.

– Det er vanskelig å måle seg opp mot Gardermoen siden det er en flyplass til mange flere milliarder kroner. Men i sin klasse? Ja, det blir en super flyplass som blir best i sin klasse.

Skisse av hvordan flyplassen kan bli. Foto: Skisse: Avinor

Mangler fortsatt vedtatt finansiering

Selv om Avinor begynner å se første spadetak og lys i enden av tunnelen, er ikke veien frem dit fri for utfordringer. En av dem er finansiering. For det skal stå på penger, heter det.

Regjeringen har allerede bevilget 2,4 milliarder kroner i Nasjonal transportplan (NTP) til å flytte flyplassen i Bodø, selv om det fortsatt ikke er vedtatt i Stortinget.

– Finansiering er en helt sentral del i dette. Regjeringen har ikke fått vedtatt noe, men sagt hva de planlegger. Så skal Bodø kommune bidra med sin del. Videre skal vi se på miljøstatus og selvfølgelig hvordan vi skal gjøre dette på en mest mulig effektiv måte.

– Så hvor sikker er du på at dette blir gjennomført?

– Det er ikke opp til meg. Regjeringen, Stortinget og Bodø kommune skal bidra med sitt, så hvis alt dette faller på plass, blir dette gjort. Men det er viktig at alle bidrar og står på for å få dette gjennomført.

– Jobber for å finne en løsning

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (Frp), sier det arbeides med å sikre finansieringen.

Samferdselsdepartementet og Bodø kommune møttes senest i høst for å diskutere finansieringen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi har hatt dialog med kommunen senest i desember. Staten skal stille opp med fire milliarder til å flytte flyplassen, og så er det kommunens femtedel som må på plass. Det har de utfordringer med, derfor jobber vi nå med å finne en løsning slik at Bodø skal få innfri sine forpliktelser og dermed bygge flyplassen fullt ut.