Shirley Bottolfsen har gått bort

Helt siden 80-tallet har Shirley Bottolfsen hjulpet andre mennesker.

Tidligere i år ble det kjent at hun er kreftsyk.

Rundt klokken 02:00 i natt sovnet hun inn.

– Det er med stor sorg vi må melde at vår kjære mamma Shirley sovnet stille inn i natt i sitt hjem, skriver Kurt Larsen og Bente Brekkhus, Shirleys barn, på Facebook.

– Vi er svært takknemlig for at hun fikk tilbringe sine siste dager hjemme, dette takket være den fantastiske innsatsen til hjemmesykepleien i Bodø, stell og den omsorgen de har vist både overfor vår mor og for oss nærmeste familie, skriver de videre.

Til NRK sier Bente Brekkhus at de møtes av en veldig varme, noe hun og broren er veldig takknemlig for.

– Det betydde så utrolig mye for henne å få lov og holde på med dette. Det var det hun brente for. På vegne av henne vil jeg takke Bodø, takk alle som lot henne holde på. Dette var livet hennes. Det å få lov og hjelpe andre.

Hun sier hennes mor håpet at andre skulle finne inspirasjon i det hun hadde gjort, og føre det videre.

– Det er litt rart å tenke på, men i dag ville hun vært veldig aktiv. Det ville vært gudstjeneste på fengslet, gå rundt på sykehuset og være hjemme i 22-tiden. Det ville vært en god dag for henne.

– På denne dag gikk hun bort. Det må bety at hun var ferdig med det hun skulle gjøre. Hun var i fred med seg selv og var klar, sier Brekkhus.

Ble 87

Den «irske spurven», som hun likte å kalle seg selv, ble 87 år gammel.

Helt siden 1980-tallet har Bottolfsen hjulpet andre mennesker. I 1982 startet hun opp Shirley-aksjonen.

Hvert eneste år siden da samlet hun inn penger og delte ut gaver til dem som trengte det mest.

I august ble det kjent at hun var blitt kreftsyk.

– Stort hjerte for andre

Bodø-ordfører Ida Pinnerød mottok nyheten julaften med sorg.

– Det er utrolig trist. Shirley er ei dame som virkelig har satt preg på byen og vist solidaritet i praksis i så mange år, sier hun til NRK.

– Samtidig er det noe veldig sterkt og spesielt med at hun klarte å fullføre denne siste juleaksjonen som hun virkelig ønsket å få til.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Pinnerød understreker at Bottolfsen i en årrekke har betydd mye for mange folk, og påpeker at hun satte seg selv og sine ting til side for å hjelpe andre.

– Hun hadde en unik evne til å bry seg om andre – uansett alder og bakgrunn. Hun hadde et stort hjerte, og har satt Bodø på kartet nasjonalt.

Ble hyllet i høst

I 2005 fikk Bottolfsen kongens fortjeneste medalje i sølv for sin mangeårige innsats for eldre og trengende.

– Det var helt fantastisk. Det er en fantastisk dag for de irske. Jeg er veldig stolt og ydmyk på samme tid. En liten irsk spurv fikk i dag kongens fortjenestemedalje. Det hadde jeg aldri trodd, sa hun da.

I høst ble Shirley hyllet av bodøværingene. Hun fikk en plass i sentrum kalt opp etter seg; «Shirleys plass».