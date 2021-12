Tone Nicolaisen fra Fauske har brukt all tid før jul til å samle inn gaver og varer til andre. Selv med fem barn klarer hun å få tid til det.

Hun er helt klar på hvem som har inspirert henne.

– Shirley.

Shirley Bottolfsen er kjent langt utenfor Bodøs grenser for sitt utrettelige arbeid med å hjelpe dem som trenger mat og alt mulig annet.

Nå er hun alvorlig kreftsyk.

Shirley: Alltid på farta før hun ble syk Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

Tone la merke til Shirley allerede i 2005 da hun flyttet til Lofoten.

– Da så man Shirley overalt, hit og dit, på torget og i Glasshuset, overalt var hun.

Da forsto hun ikke hvor stor betydning Shirley gjorde på andre. I voksen alder har hun begynt å reflektere over det.

– Etter hvert skjønte jeg hvor mye det betyr for dem som får den hjelpa. Da skjønner man hva innsatsen hennes betyr for folk.

– Nå er hun syk og da må vi som er yngre komme etter og føre videre det viktige arbeidet.

Shirley: – Fantastisk

NRK har vært i løpet av de siste dagene vært kontakt med barna til Shirley – og fikk også noen ord med henne fra sykesenga hjemme i Bodø.

– I'm alive, I'm still alive, sier Shirley, som opprinnelig er fra Irland.

– Tone Nicolaisen sier du er hennes forbilde ...

– Det er veldig fint, svarer Shirley, som ligger i senga med barna ved hennes side.

Shirley er landskjent og prisbelønt for sitt frivillige arbeid. I mer enn 30 år der hun har samla inn penger og gaver til folk og institusjoner. Like før jul, allerede i 2007 ble hun kåra til årets nordlending av Avisa Nordland.

Sønnen hennes skriver i en SMS til NRK like etter at vi snakka med mora hun vil formidle dette om engasjementet til Tone Nicolaisen og andre som tar opp arven fra henne:

Hennes umiddelbare reaksjon er «Fantastisk» og at hun er takknemmelig. Shirleys sønn i en sms til NRK

Har fått inn 200 par lester

Tone Nicolaisen på Fauske hadde egentlig tenkt å starte i fjor høst.

Hun ville opprette ei gruppe på sosiale medier for å spre juleglede. Men så kom hun på at det kanskje passa litt dårlig med tanke på familien.

– Jeg hadde jo termin på lillejulaften, så du kan si at den planen ble lagt litt på hylla.

Da hun fikk høre nyheten om at Shirley Bottolfsen var blitt alvorlig syk, bestemte hun seg for å børste støvet av ideen fra i fjor.

Og innbyggerne i kommunen har blitt med på prosjektet hennes.

– Folk har strikka masse lester, og de har levert inn julegaver. De ville gjerne hjelpe til med penger og det var donasjoner i hytt og gevær.

– Jeg tror vi kom opp i 200 par lester!

Lester som skal varme Fauske-væringene. Foto: Privat foto

Rørt over tilbakemeldinger

I starten holdt Tone på med innsamlingsarbeidet hjemmefra.

Men fem unger tar også litt plass i huset.

Juletreet på kjøpesenteret der folk kunne gi gaver. Foto: Privat foto

Til slutt hadde hun ikke plass til å ha alt vi fikk inn. Da fikk de låne gratis lokale på kjøpesenteret.

– Hva slags tilbakemelding får du fra dem som får hjelp fra dere?

– Det var en mann her som vi kom veldig nær. Han kom inn til oss på senteret og gråt. Vi hadde redda hele jula hans, sa han.

– Da gråter man jo gjerne sjøl også. For litt hjelp betyr så mye for dem som virkelig trenger det i jula.

Fembarnsmora har tatt kveldene til hjelp til å spre juleglede, og hun har hatt gode hjelpere.

Ble jul i år også

Også til denne jula har Shirley fått bidratt med julegaver til sykehuset i Bodø.

Bente Brekkhus, Shirleys datter, var «moras hender» og sørga for at gaver ble samla inn og gitt til sykehuset.

– Hvis ikke, ville ikke mamma fått ro i seg. Julaften for henne har vært å gi gaver til pasientene på sykehuset og de innsatte i Bodø fengsel.

– Hva tenker du om at noen tar opp arven etter din mor?

Bente Brekkhus, Shirleys datter, sier moren er veldig glad for at noen tar opp arven etter henne. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg synes det er fantastisk. Det er hele drømmen til min mor – at dette føres videre og at andre lar seg inspirere.

– Hva sier Shirley til deg om at noen tar opp arven?

«Yes!»

– Hennes egen måte å vise at hun er kjempeglad.

Et siste ønske

Datteren forteller at morens liv går mot en slutt, men at hun er lykkeliv over det livet hun har levd. Bodøs befolkning har også vært glade for det livet Shirley har levd.

I september i år ble hun hedra med en egen plass i sentrum av Bodø, «Shirleys plass».

Da var hun allerede alvorlig syk og fikk dette spørsmålet fra NRK:

Du har gjort utrolig mye for Bodø og Norge. Har du noen ønsker?

– Hadde folk pratet mer med hverandre hadde verden vært et bedre sted. Det hadde ikke vært så mange selvmord, skilsmisser og andre tragedier, svarer Bottolfsen og legger til:

– Det er mitt siste ønske.