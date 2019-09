Forrige gang partiet stilte til valg i Fauske var i 2011.

Da fikk de 2,1 prosent av stemmene og det holdt akkurat til å gi dem én representant. Fire år etter var futten ute og de klarte ikke å stille liste til valget.

I dag er situasjonen en helt annen og flere retter blikket mot Senterpartiet.

– Flere vil stemme Senterpartiet som en reaksjon på det som skjer i regjeringa. Dessuten gjør Sp tilbakekomst i lokalpolitikken i Fauske og representerer noe nytt, sier partiets ordførerkandidat, Marlen Rendall Berg.

Før valgkampen starta, håpet Berg at de skulle få inn fire representanter.

Men da Saltenposten fikk gjennomført meningsmåling 17. august, ga det Senterpartiet fem plasser i kommunestyret. Det var før partiet hadde satt i gang en aktiv valgkamp med stander og synlighet i bybildet.

– Det er ingen tvil om at partiets popularitet på landsbasis har hjulpet oss, sier Berg.

Surfer på Vedum-bølgen

Langt fra sentralmakta og Vedums kontor, tjener lokallaget i Fauske stort på partilederens popularitet.

Marlen Rendall Berg møter mer begeistring for sitt parti nå enn hva de gjorde for få år siden.

Ordførerkandidaten møter mange nysgjerrige velgere. En av dem er Bente Feldt, som for første gang skal stemme Senterpartiet Foto: Ole Dalen / NRK

– Det er gøy å drive valgkamp. Folk oppsøker oss og mange er interesserte i å snakke politikk med oss, sier hun.

En av dem som følger flertallet i Nordland, er Bente Feldt. Hun har latt seg begeistre av Trygve Slagsvold Vedum.

– Han er fantastisk og han har karisma. Jeg har aldri tidligere stemt Senterpartiet, men i år skal de få stemmen min.

Hun er mot sentralisering og vil ha bosetting i utkantstrøkene.

Øker avstanden til de andre

I den ferskeste målinga utført for NRK og Amedia i Nordland, får Senterpartiet 25,6 prosent oppslutning.

Siden målinga 15. august har Sp økt avstanden til Arbeiderpartiet med 4 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet og Høyre fortsetter å miste velgere i Nordland.

Mens 24 prosent ga sin støtte til Ap for drøye to uker siden, sier nå kun 20,8 prosent at de ville stemt Ap. Mens 16,2 prosent vil stemme Høyre, mot 17,1 prosent for to uker siden.

Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på da? Periode 30/8–30/8. 1013 intervjuer. Feilmarginer fra 0–3 pp. Parti Endring +1,0 R 6,8 % +1,0 +2,6 SV 9,2 % +2,6 −3,2 AP 20,8 % −3,2 +0,4 SP 25,6 % +0,4 −0,8 MDG 2,4 % −0,8 +0,8 KRF 2,7 % +0,8 +0,3 V 1,7 % +0,3 −0,9 H 16,2 % −0,9 −1,5 FRP 10,2 % −1,5 +0,6 FNB 0,6 % +0,6 +0,6 Andre 3,8 % +0,6 Kilde: InFact

Senterpartiet i medvind

Selv om dette er et lokalvalg er de nasjonale trendene med på å påvirke folks valg.

Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener Fauske og andre lokallag tjener på Vedums popularitet Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Forsker, Johannes Bergh, ved Institutt for samfunnsforskning, ser tydelig hvilken effekt sentrale politikere har på den lokale valgkampen.

– Rikspolitikerne har prega valgkampen. Lokalvalg er alltid en blanding av saker som preger samfunnet nasjonalt og lokalt, sier Bergh.

Senterpartiet har i lengre tid hatt medvind. Bergh trekker frem motstanden de har vist mot store saker som politireform og kommunereform.

Misfornøyde velgere

Ved forrige valg fikk Felleslista 40,8 prosent av stemmene i Fauske.

Men velgerne har ikke lenger den samme tiltro til dem. Den ferskeste målinga gjort for Saltenposten, viste at partiet kun har 13 prosent av velgerne med seg videre.

– Det har vært mye rot i fauskepolitikken de siste årene. Jeg tenker vi kan utgjøre en forskjell, sier ordførerkandidaten fra Senterpartiet.

Det er ikke bare i Fauske Senterpartiet gjør gode målinger. En meningsmåling gjort for Rana Blad mandag denne uka, sender Sp rett til topps.

I Rana kommune har endring av skolestrukturen engasjert folk. Flertallet i kommunestyret vedtok å legge ned fire skoler og i stedet samle de i en stor skole.

Senterpartiet var et av partiene som stemte mot forslaget, og i målinga som Rana Blad presenterte, er Sp kommunens største parti med 30 prosent oppslutning, mens Arbeiderpartiet nesten er halvert siden valget i 2015.

Ap: – Vi har ikke klart å stå frem som et tydelig alternativ

Mens senterpartipolitikere går inn mot valget med vinden i ryggen og smilende velgere på valgstandene, opplever Arbeiderpartiet det motsatte.

I måling etter måling, mister de velgere. De siste to ukene har partiet gått tilbake med 3,2 prosentpoeng i Nordland og lander nå med en oppslutning på 20,8 prosent.

– Folk er lei av regjeringas politikk. Vårt problem er at vi ikke har klart å stå frem som et tydelig alternativ, og dermed blir vi også rammet av den motstanden folk viser mot regjeringas politikk.

Det sier fylkesrådslederen fra Arbeiderpartiet, Tomas Norvoll.

Dersom dagens måling blir resultatet etter valget, er det ikke bare i kommunene den politiske fargen blir endra. Arbeiderpartiet som har vært suverent størst i fylkestinget i Nordland, kan bli nødt til å gi fra seg makta de neste fire årene.