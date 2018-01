Spekkhoggeren skal ifølge BBC ha lært seg flere ord ved å kopiere treneren sin ved Marineland-akvariet i Antibes i Frankrike.

Hun har blitt trent til å snakke gjennom blåsehullet sitt og klarer blant annet å uttale ordene «hei», «ha det» og «en, to, tre».

Wikie klarer også å si navnet til treneren sin, Amy.

Forventet ikke perfekt uttale

Wikie ble plukket ut av forskere som ønsket å undersøke spekkhoggernes evne til å kopiere nye lyder.

HØY KVALITET: Spekkhoggerens uttale av ordene var etter kort tid av høy kvalitet, sier forsker Jose Abramson til CBS News. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Ettersom hun allerede hadde lært seg å utføre kommandoer ved hjelp av håndbevegelser fra trenere ved akvariet i Sør-Frankrike, var hun en perfekt kandidat.

– Vi forventet ikke at hun skulle uttale ordene perfekt slik papegøyer gjør, men etter å ha prøvd å få Wikie til å uttale seks forskjellige ord eller uttrykk, var kvaliteten på spekkhoggerens uttale av høy kvalitet, sier forsker Jose Abramson fra Complutense Universitet i Madrid, ifølge CBS News.

Zoolog: – Ikke overrasket

Zoolog Petter Bøckman sier han aldri har hørt om snakkende spekkhoggere, men er likevel ikke overrasket over at Wikie har lært seg å kopiere mennesker.

IKKE SÅ RART: Man har tidligere fått hvaler til å etterligne kunstige hvallyder, forteller zoolog Petter Bøckman. Derfor mener han det ikke er så rart at spekkhoggeren Wikie har lært å uttale flere ord. Foto: UiO

– Det er helt nytt, men det er ikke så veldig rart. Språket vårt er ikke noe spekkhoggere hører til vanlig, men vi har fått hvaler til å si nye ting før ved å spille av kunstige hvallyder og fått dem til å kopiere dem, sier Bøckman





– Så det at de kan lære og plukke opp lyder er det ingen tvil om.

– Kan lære oss mer om hvalens språk

Han mener den snakkende spekkhoggeren kan brukes til å lære mer om hvalenes språk.

– Det kan hende at dette kan lære oss til å kommunisere bedre med hvalene, slik at vi er i stand til å trenge inn i deres språkverden. Det som har vært den store bøygen til nå, er at vi og hvaler lever så utrolig forskjellige liv, sier Bøckman.

– Vi vet de har et språk og vi vet de snakker med hverandre, men vi har ikke vært i stand til å forstå hva de sier.