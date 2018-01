Her kjemper fiskere og spekkhoggere om silda

Geir Lundli fra Sortland var på jobb for båten Nygård senior, da flere spekkhoggere og knølhvaler dukket opp for en matbit. Dersom dyrene blir for pågående kan det gå galt med både fangst og bruk.

– Det er ganske sjeldent de sitter seg fast i nota, de er som regel flinke til å holde god nok avstand. Dette er store dyr, så nota kan bli ødelagt, og da mister vi både bruk og fangst, sier fiskeren.

Geir Lundli forteller at som fisker jobber du oftest i mørket, så det er ikke lett å få filmet aktiviteten på sjøen. Foto: Privat

Man skulle tro det var uvanlig å se så mange spekkhoggere og knølhvaler, men ifølge Geir Lundli er dette noe de ser ofte.

– Vi opplever dette stort sett hver gang vi er ute å fisker sild. Det er ikke et uvanlig syn for en fisker. Men å få det på video er mer sjeldent, ettersom det oftest er helmørkt når vi er ute å fisker.

Nordlys skrev om saken først.

– Det er ikke tilfeldige rop

I opptaket fra Reisafjorden i Troms kan man høre spekkhoggerne lage lyder. Ifølge Heike Vester som har skrevet doktoroppgave på spekkhoggerkommunikasjon er dette rop til andre grupper.

– Ropene til spekkhoggerne er aldri tilfeldig. Når de spiser, så roper de til andre grupper for å varsle om at det er mat.

Heike Vester jobber for Ocean Sounds i Lofoten, og har over ti års erfaring med spekkhoggere og deres atferd.

– De oppholder seg som regel i grupper på 10–15 spekkhoggere. Gruppene er som vanlig mor og 2–3 generasjoner. Det er ingen hierarki, alle jobber sammen.

Noe av det hun har oppdaget er at spekkhoggere snakker med dialekt.

– Spekkhoggere som lever i Norge, har en annen dialekt enn de som lever i andre land. Det går også an å høre forskjell på gruppene. Jeg kan blant annet kjenne igjen den ene gruppen jeg har fulgt i over ti år, sier Vester.

Spekkhoggeren spiser organismer som fisk, sel, skater, delfiner og hai, men svært sjelden mennesker. Foto: Eve Jourdain / NORWEGIAN ORCA SURVEY

Solgte livsverket for å bli fisker

Geir Lundli fra Sortland bestemte seg for å endre yrke for seks år siden. Etter 45 år i restaurantbransjen, solgte han cateringfirmaet sitt og begynte som fisker.

– Jeg syntes fiskeryrket virket spennende, og valgte å prøve meg som fisker. Samholdet vi har på båten, og nærheten til naturen er fantastisk.

Han jobber til daglig på båten Olagutt, men var utleid til båten Nygård senior da han filmet hvalene. Nå skal de ikke fiske sild før til høsten, men det blir ikke noe ferie av den grunn.

– Vi fisker både torsk, sei, makrell og hyse, så vi har mer enn nok å holde på med gjennom året, sier Lundli.