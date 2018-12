– Regionen vokser seg større. Man kan spørre seg hva 15–20 minutter kortere reise betyr, men det betyr faktisk 15–20 minutter mindre med trafikkfarlig vei – særlig når det er mye tungtransport. Så dette gjør det lettere å bo i omkretsen og jobbe i Narvik, eller få jobb i Harstad mens du bor i Narvik, sa statsministeren da hun endelig kunne åpne Hålogalandsbrua på E6 i dag.

I dag forkortes strekningen fra Narvik til Bjerkvik med 18 kilometer, og fra Narvik til Bjørnfjell med mellom fire og fem kilometer, når den nye Hålogalandsbrua på E6 åpner.

– Hva betyr denne brua for Norge og regionen?

– Den bygger et bo- og arbeidsmarked mye tettere når folk i Harstad og Narvik nå får tettere forbindelser. Det betyr at det blir enda bedre forbindelser for turismen. Det kommer allerede mange til regionen, særlig til Lofoten, men med dette blir regionen større.

– Er den verdt 4 milliarder kroner?

– Dette er en veldig lønnsom bro å bygge, så den er verdt 4 milliarder. Denne innkortingen har stor økonomisk verdi, samtidig som slike ting alltid utløser mer enn vi kan forutse på forhånd.

Se hele åpningen her.

Den 6. lengste i Europa

E6 Hålogalandsbrua blir Norges nest lengste hengebru. Den mer enn 1,5 kilometer lange brua har et spenn på 1145 meter, og er dermed den fjerde lengste hengebrua i Skandinavia, og den sjette lengste i Europa, ifølge Statens vegvesen.

Statsministeren og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er blant personene som deltok da brua til nesten 4 milliarder kroner åpner søndag.

– Folk snakker ofte om at broer og tunneler ødelegger landskapet, men jeg tenker «nei, det viser jo bare at det bor folk der», sier Solberg.

Mange har møtt opp for å få med seg åpningen av brua. Foto: John Inge Johansen / NRK

I utgangspunktet skulle brua stå ferdig i 2016, men ble altså forsinket med mer enn 2 år.

Ofret flyplass for å få bru

Det er 10 år siden brua ble tatt med i politiske forhandlinger. En av dem som hadde en finger med i den prosessen er Erik Lahnstein, tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Lahnstein mener brua bør stå som et symbol på politisk samarbeid. Han henviser til da lokalpolitikerne i Narvik uttalte at hvis de fikk brua, som ikke lå inne i noen planer, så var de villige til å legge ned flyplassen. Den var dyr i drift og trengte oppgradering for å få et akseptabelt sikkerhetsnivå.

– Det var helt urealistisk at brua skulle komme med i den gjennomgangen som vi hadde for 10 år siden. Men dette var en gylden mulighet til å få til noe bra som andre politikere kan bli inspirert av, sier Lahnstein.

Ifølge Lahnstein binder brua sammen hele landet, og all godstransport vil komme effektivt og tryggere frem. Det betyr mye for verdiskapning, og ikke minst for folk i hverdagen.

Hålogalandsbrua åpnes 9. desember

Omstridt

Brua har vært svært omstridt fordi Kinas største brubyggerkonsern, selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), vant konkurransen om selve byggingen av metalldekket og montering av kabler og fester, mens et kinesisk stålverk har vunnet konkurransen om å levere metallet.

Også med Hålogalandsbrua har debatten om bompenger på den nye brua vært opphetet. Tidligere i år fortalte NRK om Paul som må ut med inntil 6000 kroner ekstra i måneden når brua med tilhørende bomstasjon åpner. Kjøretøy på inntil 3,5 tonn må betale 113 kroner for å kjøre over brua, mens tyngre kjøretøy må ut med 280 kroner per passering.