– Dette er ikke noe morsomt, det begynner å slite på alle som er involvert, sier prosjektleder Hans Jack Arntzen i Statens vegvesen.

Han står på sørsiden av Hålogalandsbrua og skuer utover den enorme konstruksjonen. Her jobbes det på spreng for å få ferdig det som vil bli Norges nest største hengebru, etter Hardangerbrua.

Problemet er bare at brua allerede skulle stått ferdig i 2016, noe som byr på problemer for både det offentlige og det private næringsliv.

Det var avisa Fremover som meldte om de sveiseproblemene først.

– Entreprenøren har slitt med fremdriften på sveisearbeidet. Etter at broelementene ble løftet opp, skal alle skøytene sveises og det skal legges trapeser innvendig i brokassen. Den jobben har gått veldig treigt.

– Så du tror det kan bli forsinkelser?

– Vi har jo allerede hatt en del forsinkelser. Vi håpet å kunne åpne i oktober. Nå ser det ikke ut til at vi klarer det. Men vi har fortsatt håp om å åpne i 2018, sier Arntzen.

Hans Jack Arntzen, prosjektleder for Statens vegvesen. Foto: Ole Dalen / NRK

– Spiller kinasjakk med norske jobber

Da det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) fikk oppdraget uttalte de at selskapets strategi er å bruke brua som en inngangsbillett til det europeiske markedet.

Men oppdraget har ikke gått helt etter planen. I tillegg til den konkursrammede underentreprenøren, er det tatt inn flere tyske, danske og litauiske underentreprenører.

I dag gikk konsernsjef Frode Nilsen i LNS, ett av Norges største entreprenørselskap, ut i High North News og advarer mot utviklingen i bygg- og anleggsbransjen.

– Jeg er bekymret for fremtiden til den norske entreprenørbransjen. Det spilles kinasjakk med norske arbeidsplasser, sier Nilsen til nettstedet.

Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group bygger nå Hålogalandsbrua ved Narvik. Foto: NRK

Nylig vant kineserne sitt andre europeiske brosprosjekt, nemlig Beitstadsundet bru i Trøndelag. Da fylkespolitikerne ville varke tilbudet, advarte fiskeriminister Per Sandberg om at et nei til kineserne kunne føre til sanksjoner mot norsk lakseeksport.

Kjemper mot klokka

På Hålogalandsbrua må sveisearbeidet må være ferdig innen september, hvis aktørene skal ha håp om å ferdigstille prosjektet i 2018.

– Ja, det forutsetter at vi får lagt asfalt i september. Vi ser på om det er mulig nå, selv om ikke all sveisingen er ferdig enda. Per nå ser det ut til å kunne gå.

– Bruker man å legge asfalt så sent som i september?

– Ja, september er greit. Men etter det er det veldig usikkert.

Det gikk ikke helt etter planen da en kinesisk entrepreprenør for første gang skulle bygge en bru i Norge. Sveisingen må gjøres på nytt igjen, og Norges nest lengste hengebru blir minst to år forsinket. Foto: Ole Dalen / NRK

Hovedentreprenøren er et kinesisk selskap ved navn Sichuan Road and Bridge Group. På spørsmål om Arntzen mener at entreprenøren har taklet situasjonen bra, svarer han slik:

– De har vel ikke omstilt seg tidsnok i hvert fall. Nå ser det ut til at de tar ansvar og bemanner opp og gjør så godt de kan for å levere. Det kunne de kanskje gjort litt tidligere.

Forsinkelsene er svært uheldig, skal vi tro Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap).

– Det tar både tid og ressurser å opprettholde brannstasjonen som egentlig skulle legges ned i juni, i tillegg til andre tjeneste på nordsida av byen. Da syns vi det er rett og rimelig at Statens vegvesen tar den regningen så lenge brua ikke er ferdig.

Tar på seg deler av ansvaret

En av arbeidslederne for den kinesiske entreprenøren, Lu Wei, sier at det er en rekke faktorer som ligger til grunn for at brua er forsinket.

– En av grunnene er at betongen var forsinket over et år. Grunnmuren under vannet og værforholdene har vært utfordrende. I tillegg har det vært problemer med underentreprenøren.

Likevel tar selskapet på seg ansvaret for forsinkelsene.

– Vi er hovedentreprenør, og må ta ansvar for det som har skjedd. Vi kommer til å øke med 40 ekstra arbeidere fra neste uke for at arbeidet skal gå raskere.

– Kommer dere til å akseptere bøter fra Statens vegvesen?

– Vi tar på oss ansvaret, og vil også akseptere bøter hvis vi blir ilagt det, sier Wei.

