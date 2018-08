Frykter at dette blir et vanlig syn i Norge: – Kineserne kan kjøre over norske selskaper

Statlige entreprenør-prosjekter i Norge er i ferd med å bli så store at ikke lenger de norske selskapene klarer å konkurrere om oppdragene. Nå frykter man at kinesiske gigantselskap skal kjøre over det norske markedet.

– Dette er kjempestore kinesiske selskaper med den kinesiske staten i ryggen, som kan kjøre over det norske markedet om de ønsker det. Det kan ikke være intensjonen til norske myndigheter, sier Frode Nilsen.

Nilsen er konsernsjef i Leonhard Nilsen og Sønner, som er Nord-Norges største entreprenørselskap. Han sier de ikke har sjans til å konkurrere på de største kontraktene.

– Vi står fattig tilbake

Nilsen frykter utviklingen vil gå ut over arbeidsplassene i Norge.

– Vi står fattige tilbake og kanskje helt uten norske entreprenører i fremtiden. Jobbene i bransjen kan stå i fare på sikt, sier han.

Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen skjønner frykten til Nilsen og ønsker ikke at de kinesiske selskapene skal kjøre over det norske markedet.

Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen ønsker ikke at kinesiske selskaper skal kjøre over det norske markedet. Foto: Tore Linvollen / NRK

– Vi i næringsdepartementet er opptatt av konkurranse, og hvis du skal ha god konkurranse kan du ikke ha for store kontrakter, sier han.

Norske entreprenørselskap har ikke en reell mulighet til å vinne anbud, siden kontraktene staten skriver med utenlandske selskap er for store, mener Nilsen.

– Det er en feilsatsing. Man kan godt ha noen store kontrakter, men man må ha noen mindre også sånn at det er muligheter for norske entreprenører å være med på en rettferdig konkurranse, sier Nilsen.

Arbeidet med den nye Hålogalandsbrua er i gang, utført av kinesiske selskaper. Foto: Ole Dalen / NRK

Dele opp kontrakter

Hålogalandsbrua i Narvik til over tre milliarder kroner skal snart være klar med kinesisk hovedentreprenør. Kineserne er også svært interessert i andre store norske prosjekt, som det nye Sotrasambandet i Hordaland til ti milliarder kroner.

Regjeringens veisatsing gjennom selskapet Nye Veier skulle gi raskere og billigere veier. Men mange av prosjektene har nå blitt så store at norske selskaper ikke tør å ta jobbene.

– De er ikke inne på så mange prosjekter enda, men det er bare et tidsspørsmål før de gjør det. Løsningen er enkel, det er bare å lage mindre kontrakter, sier Nilsen som forteller at hans firma kun kan være underentreprenører på de større prosjektene.

Konsernsjef i Leonhard Nilsen og sønner bekymrer seg for konkurransen fra utlandet. Foto: Kathrine Mørkved / NRK

Ministeren er enig med Nilsen i at det må lages mindre kontrakter for at de norske selskapene skal kunne være med å konkurrere.

– Vi må kunne dele opp kontrakter. Det vil være bra både for det offentlige, skattebetalerne og alle andre, sier Røe Isaksen, som lover å ta med forslaget videre.

– Jeg tar med innspillet. Det høres ut som en helt reell problemstilling, uten at jeg har undersøkt det i detalj, sier han.

Tror ikke det er grunn til bekymring

Margunn Ebbesen er stortingsrepresentant for Høyre og er ikke bekymret for utviklingen.

– Det blir investert enormt i samferdsel i Norge, så det er ingen grunn til at bekymringen skal være stor, sier hun.

Ebbesen kaller Nye veier-prosjektet til regjeringen for en suksesshistorie, men understreker viktigheten av å beholde de norske selskapene.

– Nye veier viser at vi har klart å bygge mer vei for en billigere penge, nettopp fordi vi har konkurranse. Dersom vi på sikt ser at vi mister gode, viktige og norske entreprenører må vi vurdere det annerledes, avslutter hun.