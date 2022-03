Vår (20) og Martin (22) snakket ikke om penger: – Det er en veldig personlig ting

Aldri før har det vært registrert så mange samboere.

I 2021 var det registrert over 790.000 samboere. De siste tiårene har andelen samboere – av de som lever i et samliv – økt med omtrent 10 prosent. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig har antall bryllup gått kraftig tilbake under pandemien.

Overgangen fra kjærester til samboere kan for mange by på problemer.

Martin Arnesen og Vår Eline Brasetvik møttes på skolen i Bodø der de begge studerte flyfag. De fikk et godt øye til hverandre, og i 2021 ble de samboere.

– Det føltes veldig naturlig og riktig å flytte sammen, sier Vår.

Nøkkelen til et godt samboerskap

Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen og psykolog Frode Thuen mener å ha rådene som kan gi en mykere start på samboerskapet.

Ulik forståelse av økonomi kan fort skape konflikter og krangling.

Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen har rådene som kan skape færre konflikter.

Jo mer åpenhet det er om økonomi i parforholdet, desto mindre krangling vil oppstå, mener Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen. Foto: Marius Fiskumpost@mariusfiskum. / Marius Fiskumpost@mariusfiskum.no

Snakk om økonomi

Tofteng Eliassen mener det er problematisk at samboere ikke snakker om økonomi. Vår og Martin brukte nesten ett år før de tok opp temaet.

– Det er et veldig ukomfortabelt tema. Man har litt forskjellig forhold til penger og økonomi, så jeg tror vi begge har syntes det har vært vanskelig å snakke om, sier Vår før hun fortsetter.

– Jeg føler det er en veldig personlig ting. Jeg har ikke vært vant til å snakke om penger med andre og det har derfor ikke vært naturlig å snakke om.

Forbrukerøkonomen mener samboere er dårlige til å diskutere økonomi, og slår fast at større åpenhet om økonomi kan hindre ubalanse i forholdet.

– Prat like mye om økonomi som andre ting! Vi vet at de som går fra hverandre ofte har pratet for lite om økonomi.

Trenger vi samboerkontrakt?

De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at antall samboere øker, mens færre inngår ekteskap og felles økonomi.

Ved inngåelse av et samboerskap, kan det være lurt å sikre hverandre.

Ved giftermål er ekteskapsloven god å ha, som samboer kan samboerkontrakten hjelpe deg.

Fakta om ekteskapsloven Ekspandér faktaboks Ekteskapsloven ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft i 2009. Loven sier at homofile skal ha samme rett til å inngå ekteskap som heterofile.

Homofile ektepar vil få mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre på linje med heterofile.

Lesbiske par kan få assistert befruktning. Sæddonor skal være identifisert og barnet skal kunne få vite hvem faren er når det blir 18 år.

Reservasjonsrett for prester som ikke vil vie likekjønnede par og for helsepersonell som av personlige grunner ikke kan bistå ved assistert befruktning.

De som ønsker det kan få omgjort partnerskap til ekteskap. Det vil ikke være mulig å inngå partnerskap etter at loven trådte i kraft.

Loven gjør det mulig for lesbiske å få assistert befruktning - også i Norge. Dette gjøres blant annet ved Rikshospitaletog flere private klinikker.



– I det man går inn og eier ting sammen bør man absolutt ha en samboerkontrakt, men dersom man flytter til en leid leilighet og ingen kommer med store verdier er det ikke sikkert man trenger en samboerkontrakt, sier Tofteng Eliassen.

Vår og Martin har ikke samboerkontrakt, men synes at forbrukerøkonom Linda har et poeng.

– Det er lurt, så vi burde jo lage det, sier Vår. Kjæresten skyter inn at det dyreste de eier sammen er en støvsuger.

Vår ler og konkluderer med at de to sammen ikke eier noe av stor verdi og derfor ikke har hatt bruk for en slik kontrakt.

Opprett en felles konto

Ett av Eliassens beste tips er å opprette en felles konto for mat og faste utgifter som leie, strøm og drivstoff.

– For det første er det bra økonomisk for da vet du hvor mye dere bruker på mat, og da blir man mer bevisst og kan justere økonomien rundt mat, sier forbruksøkonomen.

Linda Tofteng Eliassens siste tips er både enkelt og gratis.

På denne måten vil det være enklere for begge parter å bidra likt. Sistnevnte kan både Vår og Martin skrive under på.

Tidligere betalte samboerne annenhver gang de var på butikken. Nå har Vår og Martin opprettet en felles matkonto, hvor begge betaler inn en fast sum hver måned.

For å gjøre det enda enklere anbefaler Eliassen samboere å bestille et ekstra kort slik at begge kan handle på butikken.

Psykologens beste tips

Frode Thuen er professor i psykologi ved Høgskolen på Vestlandet. Han kommer med sine beste råd til hvordan man løser utfordringer i overgangsfasen som ofte kan være røff.

Professor i psykologi Frode Thuen forteller at det er viktig å snakke om den nye hverdagen som samboere, slik at man unngår friksjon, irritasjon og skuffelse. Foto: Janne Lønne

Det vil dukke opp skjær i sjøen, som oftere lar seg løse dersom man avklarer ting på forhånd.

Snakk om mulige utfordringer

Frode Thuen anbefaler å ta tak i problemene før de oppstår.

– Det er lurt å tenke gjennom og snakke om hva som kan bli utfordrende. Det er en ny situasjon og om man ikke har noen samboererfaring fra før kan det være utfordrende.

Videre oppfordrer psykologen par til å snakke om forventninger, ønsker og rutiner før man inngår samboerskap.

Vår mener derimot at man nødvendigvis ikke trenger å diskutere fremtidige utfordringer.

– Noen ting erfarer man når man flytter sammen. Man trenger ikke å ta problemene på forskudd, slår Vår fast.

Lag liste r

Psykologen oppfordrer hver av partene til å tenke gjennom hva en selv synes er viktig når man skal bo sammen.

– Det kan være fint om hver av partene lager en liste, og hvis man kan snakke om det rolig og greit så finner de fleste ut av det.

Problemet dukker først opp dersom man ikke har snakket om det, og ikke har avklart forventningene på forhånd.

Vår og Martin er enige med Thuen, og mener at god kommunikasjon er alfa og omega.

Måtte utsette bryllupet tre ganger Du trenger javascript for å se video.

Snakk om forventninger

Ofte oppstår det konflikter som i utgangspunktet er lett håndterlig.

– Hvilke forventninger er viktig å snakke om?

– Hvordan man fordeler tiden sin. Når man har bodd hver for seg har man større frihet og kontroll over egen tid. Så skal man bo sammen, og i større grad avtale med hverandre, sier Thuen.

Vår tror det er viktig å akseptere hverandre, men samtidig være åpen for forandring.

– Det å tilpasse seg den andre personen og å være åpen for å gjøre noe nytt eller forandre rutiner ... Det tror jeg man kommer langt med når man flytter sammen, sier Vår, som flyttet sammen med Martin i Bodø i fjor.