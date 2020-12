Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Da den første bølgen kom i mars, tenkte vi at det ville gå greit.

Bodøværingen Øystein Ellingsen og samboeren Charlotte Bye Ellingsen hadde planlagt stort bryllup den første helga i september.

Botanisk hage i Oslo var booket og band leid inn. Allerede april skjønte de at det ikke kom til å gå.

I mai sendte de ut beskjed om at bryllupet måtte utsettes.

Først hadde de tenkt å utsette til i februar 2021. Men utover høsten økte smitten i Oslo, og paret bestemte seg for å utsette til den første septemberhelga – ett år senere enn planlagt.

Det var mange spørsmål, tanker og følelser. Også dårlig samvittighet.

– Det skulle komme gjester fra Danmark og flere steder i Norge. Noen hadde kjøpt flybilletter og booket hotell. Ikke alle fikk refundert utgiftene sine, forteller Øysten Ellingsen.

Parets plan var å gifte seg først – og så prøve å få barn.

Den planen ble snudd på hodet. Nå blir det baby i januar – og bryllup til høsten.

– Nå ser vi framover.

Men er det noe koronaen har lært dem er det å ha en plan B.

– Alt avhenger av hvordan det går med vaksinen. Vi blir 130 gjester fra Norge, Europa, USA og Australia. Så vi planlegger slik at vi kan dele bryllupet det opp i to fester.

Sitter på gjerdet

Bryllupsplanlegger Amanda Costa Thompson i Bryllupsglede lever av å skreddersy andres bryllup.

I koronaåret har hun fått merke at flere av brudeparene hun skulle bistå har valgt å utsette bryllupet. Andre kastet seg rundt og giftet seg i ekspressfart.

Bryllupsplanlegger Amanda Costa Thompson ser fram til 2021. Foto: Birte Bee photography

– 2020 har vært et ekstremt følsomt år for veldig mange brudepar og familiene deres. Bryllup er en familiefest, og mange har kjent på frykten for å smitte de eldste. Så har det vært ulike restriksjoner for hvor mange man kan være samlet, sier Thompson.

De som likevel har gjennomført bryllup i koronaåret, har vært kreative.

– Noen har flyttet bryllupet ut av byen, til steder med lite smitte. Andre har utsatt selve bryllupsfesten.

Har tro på kjærligheten

Hun har tro på at ting er på vei til å snu, og ser fram til 2021.

– Det er ikke sikkert vi får de største bryllupene, men jeg vet at mange gleder seg til å gifte seg.

Det er stadig færre som velger å gifte seg i kirken. Antall borgerlige vielser o 2019 var rundt 8.900, noe som er rundt 2.000 flere enn ekteskapene som ble inngått i kirken. Foto: Line Haus / NRK

Thompson har stor tro på kjærligheten. Den vinner over alt – til og med korona.

– Du trenger ikke ha en fest med 80 gjester for å markere at man elsker hverandre. Bryllup er det mulig å få til uansett. Et bryllup med 30 gjester kan bli fantastisk, mener Thompson.

22 prosent nedgang fra 2019

Antall vigsler gikk ned med omtrent 22 prosent i perioden mars til oktober i år, sammenlignet med samme periode i 2019.

– Vi har sett en stadig nedgang i antall vigsler de siste ti årene, men nedgangen i år er sterkere enn trenden skulle tilsi, sier Ane Margrete Tømmerås i SSB.

Mens 15.553 giftet seg i dette tidsrommet i 2019, sank tallet til 12.067 i år, viser tallene fra SSB.

– Mye av denne nedgangen kan nok tilskrives koronapandemien og smittevernstiltakene, som har gjort at mange har valgt å utsette bryllupet, sier Ane Margrete Tømmerås i SSB.

Samtidig viser tallene at færre har separert seg under koronapandemien, enn i tilsvarende periode i 2019. SSB rapporterer at det ble tatt ut 5.715 separasjoner fra mars og ut oktober i 2020, noe som er 253 færre enn i samme periode i fjor.

Nedgang over flere år

Totalt ble det i 2019 inngått 19.855 ekteskap i Norge. Det var 1.094 færre enn i 2018, og det laveste antall ekteskap siden 1993, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB).

Koronapandemien har påvirket oss på mange måter. Færre sammenkomster og bryllup er av dem. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Samtidig øker gjennomsnittsalderen for dem som gifter seg. I 2019 var snittalderen for menn 35,5 år og 33,1 år for kvinner. Dette er rundt ti år mer enn for 40 år siden, ifølge SSB.

Det kan det være mange årsaker til det, tror Amanda Thompson.

– Det er selvsagt veldig individuelt. Men det er mye du skal rekke før du gifter deg. Spesielt for kvinner. Du skal ha utdanning, jobb, bolig og god økonomi. Bryllup kan fort bli kostbart. Skal du ha en stor fest med 80 gjester, kan det fort koste opp mot 300.000 kroner. Det er det ikke alle som muligheten til, og derfor velger de å vente.

Sjokktall i Sverige

Også i Sverige ser koronaen ut til å ha påvirket kjærlighetslivet.

Tallene for 2020 foreligger ikke ennå, men ifølge Statistiska centralbyrån (SCB), viser til en nedgang på 22 prosent i antall inngåtte ekteskap sammenlignet med tall fra 2019.

16.390 par giftet seg i første halvår av 2020. Dette er det laveste antallet ekteskap for et første halvår gjennom hele 2000-tallet.