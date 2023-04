Statssekritær i Utanriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) seier dei skal sjå på farleisbevisordninga og kravet til los.

– Kva legg du i det?

– Sikkerheitsstuasjonen ser heilt annleis ut og då er det nødvendig å sjå på dette systemet på nytt.

– Verda har sett annleis ut veldig lenge, kvifor har regjeringa ikkje gjort noko før?

– Vi har gjort veldig mykje for å betre beskytte oss mot den type uønskt etterretningsverksemd. Seinast i førre veke bad vi 15 russiske etterretningsagentar dekt som diplomatar om å forlate Noreg. Vi gjer mange ting for å beskytte oss betre. No er det også tid for å sjå på denne ordninga på nytt, seier Petersson.

– Kva tenkjer du om at russiske båtar langs norskekysten kan ha sikra seg kjennskap til kysten vår over mange år?

– Vi skal verken vere naive og paranoide. Det er veldig viktig opplysningar som kjem fram i den dokumentaren, men for folk langs kysten som har jobba med desse tinga, særleg i Nord-Noreg, er det ingen overrasking. Dette har vi vist om lenge og følgt nøye med på. Vi har også gjort mykje for å beskytte oss mot dette.

– Teknologien har endra seg. Trusselbilete har endra seg. Så vi utelukkar ingen tiltak for å beskytte oss betre, men vi må sørge for å treffe dei truslane vi no står ovanfor.