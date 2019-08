Russerne avfyrte ikke missiler og granater som de hadde varslet

Både fartøyer, ubåter og fly deltok i øvelsen. I forkant hadde Russland varslet at de ville gjennomføre skyte- og missiltester i fire områder utenfor Nordland og Troms.

Da øvelsen ble avsluttet lørdag, var ingen av de varslede testene utført.

– Ingen av de fire NOTAM-områdene er brukt. Det vil si at det ikke er avfyrt verken missiler eller artillerigranater i henhold til innmelding. Det sier Rune Jakobsen, generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Rune Jakobsen, generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

- Hvorfor ikke?

– Det blir spekulasjoner. Forutsetningene for øvelsen kan ha endret seg. Det er også mulig at de aldri hadde til intensjon om å skyte der. Det er vanskelig å si.

Jakobsen sier det ikke er noe oppsiktsvekkende i at testene ikke ble utført. Under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor varslet Russland på samme måte at de ville øve i et område utenfor Trøndelag. Da ble heller ikke testene utført.

Alliert støtte

Den russiske militærøvelsen vakte oppsikt på grunn av størrelsen og områdene den har foregått i. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i forkant at han ikke var fornøyd med at russerne ville øve så nært Norge.

Ifølge Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen må 40 år tilbake for å finne noe liknende utenfor norskekysten.

Søndag ettermiddag sier Jakobsen at de russiske fartøyene er på veg hjem og tilbake i russisk økonomisk sone.

– Vi har fulgt øvelsen nøye fra den kom inn i norsk sone av Skagerak og Nordsjøen.

Fra norsk side har to fregatter, flere kystkorvetter og fartøyer fra Kystvakten fulgt øvelsen. De maritime overvåkingsflyene fra Andøya har også deltatt. I tillegg har Forsvaret hatt støtte fra tre overvåkingsfly fra USA og ett patruljefly fra Canada, sier Jakobsen.