Russerne med «uvanlig stor» militærøvelse: – Lenge siden vi har sett noe slikt

– Det er veldig lenge siden vi har sett en slik kombinasjon av skip, fly og ubåter.

Rune Jakobsen er sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Han forteller at de følger nøye med når en stor russisk militærøvelse starter onsdag.

Øvelsen som starter denne uka varer til 17. august.

Den finner sted like etter at rundt 70 skip og 58 fly tok del i øvelsen Ocean Shield i Østersjøen. Den gikk fra 1. til 9. august. Over 10.000 russisk soldater var involvert her.

– Russerne øver forsvaret sitt og stresstester de maritime stridskreftene i en kompleks organisasjon, sier Jakobsen.

– Vi har ingen dialog med russerne knyttet til denne øvelsen.

Bombefly langs kysten

Den siste tiden har det vært daglige «scrambles».

Generalløytnant og sjef for FOH, Rune Jakobsen, foran norsk F-16 jagerfly i hangaren på Keflavik-basen på Island. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det vil si at norske F16 settes på vingene for å følge med på russiske fly langs grensen vår. Antallet har variert fra dag til dag.

– Men det er høyere enn normalt, sier Jakobsen.

Mandag var det for eksempel to russiske Tupolev Tu-95MS bombefly utenfor kysten. De fikk følge av norske F16 på deler av turen.

– Vi ønsker å vite hva slags fly som flyr utenfor norske områder. Det er det samme som russerne gjør når vi flyr våre maritime patruljefly nord av Kola.

Forsvarsministeren: – Ikke fornøyd

Barents Observer skriver at russiske militærøvelser i Barentshavet og Arktis er normalt.

En ny trend er imidlertid den skarpe skytingen – som man så i Norskehavet i 2018.

Jakobsen ved FOH vil ikke spekulere på hvorfor russerne er opptatte av å gjennomføre store militære øvelser.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen i NUPI mener på sin side at sjansen for en krise i nordområdene er mye større nå enn for fem år siden.

Og at Norge har vært med på å terge russerne.

I 2018 ble det gjennomført 57 scrambles (beredskapsfly ut fra basen ved luftforsvarets base Bodø) og 100 identifiseringer. Foto: Luftforsvaret

Hun peker blant annet på NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor. Her deltok cirka 50.000 soldater fra 31 land med 70 skip, 130 luftfartøy og 10.000 kjøretøy.

– Trident Juncture sendte et signal, sier Wilhelmsen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener Russland bidrar til å øke spenningen med måten landet gjør øvelsene sine.

– Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge er ikke fornøyd med utviklingen og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten.

Får hjelp av Nato

For å få hjelp til å overvåke øvelsen som starter onsdag, stiller Nato med tre amerikanske F8 maritime overvåkningsfly samt et kanadisk maritimt overvåkningsfly.

– Stort sett hele den russiske nordflåten er ute. Det er en stor overflatestyrke i tillegg til et stort antall ubåter.

Tross flere scramblinger enn det som kan sies å være normalt, legger Jakobsen til:

– Det våre avdelinger melder tilbake er at oppførselen som utvises i hav og luft er profesjonell og høflig. Det har ikke vært aggressivt det vi har sett så langt.