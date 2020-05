I Børgefjell sør i Nordland har antall døde tamrein tredoblet seg mot i fjor.

Til nå er mer enn 60 lemlestede og døde dyr funnet. De fleste antas å være tatt av rovdyr.

Miljødirektoratet vil likevel ikke gi tillatelse til skadefelling av jerv.

Reineierne mener de bør få tillatelse til å ta ut nettopp dette rovdyret.

Geir Heggmo, seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn (SNO). Foto: Ola Helness / NRK

Men Geir Heggmo i Statens Naturoppsyn (SNO) sier at problemet er at de ikke kan dokumentere at det er jerv som står bak.

– Det er mange ukjente dødsårsaker. Det kan godt hende det er jerv, men det er vanskelig å fastslå dødsårsaken på grunn av det dårlige været som har vært. Det har tatt lang tid å finne kadaveret, sier han.

Kongeørn tar flere rein enn jerv

I rovdatabasen kan man se et kart over hvor mange rein som er tatt av rovdyr, og hvilket rovdyr de er tatt av.

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet sier de baserer seg på tallene fra SNO. Derfor kan de ikke avgjøre å ta ut skadedyr på grunn av manglende informasjon.

– Men situasjonen vurderes fortløpende, sier seniorrådgiver Susanne Hanssen.

– Det ser ikke ut til at jerv er den som gjør størst skade. Det er langt flere kadavre tapt til kongeørn. Dessuten er både ørn og jerv åtseletere, og selv om vi finner spor av dem på kadaveret, er det vanskelig å anslå hvem som var der først.

Vil ta det opp på Stortinget

– Reindriften har trippel krise denne vinteren. Beitekrise, korona og nå rovdyrkrise, sier Siv Mossleth. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Stortingspolitiker Siv Mossleth (Sp) reagerer kraftig på situasjonen, og sier hun nå vil ta situasjonen opp i Stortinget.

– Det er fryktelig å se på at verken landbruksministeren eller miljøvernministeren tar ansvar. Situasjonen er svært alvorlig. Det haster å få en tillatelse for skadefelling her, sier Mossleth.

Reineier Ragnhild Sparrok Larsen i Byrkije reinbeitedistrikt har tidligere sagt at det er observert fem jerver og en bjørn i området. De forsyner seg av reinflokkene.

– Utrolig at de holder ut

Reindriftsutøvere har denne vinteren opplevd en trippel krise: beitekrise, koronakrise og rovdyr.

Mossleth synes det er utrolig at de holder ut i en så vanskelig situasjon.

– Jeg håper de fortsetter å holde ut. Faren er at de knekker sammen, både økonomisk og psykisk. Du må være sterk for å gå i fjellet dag etter dag og se livsgrunnlaget ditt rives i stykker.

Reinkadaver i Børgefjell. Rovdyr har vært på ferde. Foto: Privat

Regjeringen la nylig fram et forslag om å endre naturmangfoldloven. Blant annet å opprette en uavhengig rovviltklagenemnd.

Den skal behandle klager på rovviltforvaltningen som til nå har vært håndtert av Klima- og miljødepartementet.

Regjeringens lovforslag vil også senke terskelen for å skyte rovdyr for å avverge angrep på beitedyr. I tillegg vil de endre reglene for jakt på jerv.

For Siv Mossleth går det imidlertid ikke fort nok.

– Fortsatt er det slik at de som sitter med nøkkelen i forvaltningen prioriterer rovdyr foran beitedyr. Og får lov til dette av regjeringen.

– Viktig for matsikkerheten

SNO undersøker reinkadaver i Børgefjell. Foto: Privat

Mossleth minner om at reindriftsnæringen er viktig for matsikkerheten i Norge.

– Koronakrisen har vist hvor viktig det er at Norge produserer egen mat. I Nordland er bare 1,4 prosent av landarealet dyrket mark. Vi må ta vare på det vi har, sier hun.

Hadde hun fått det som hun ville, skulle det ikke vært bjørn i Nordland overhodet. Og langt færre jerv og gauper enn i dag.

– Rovviltforliket er ikke oppfylt så lenge byråkratiet setter rovdyrene først. Reineiere og beitebrukere presses så hardt at de må vurdere om de i nødverge må saken i egne hender.

– Marerittet fortsetter

– Det er tøffe tak når du ser reinsimla springe rundt den døde kalven sin og forsøker vekke den, sier Ragnhild Sparrok Larsen. Foto: Privat

Reineierne i Byrkije reinbeitedistrikt er frustrerte over at de ikke får svart fra Miljødirektoratet om skadefelling.

Tidligere i uka uttalte direktoratet at de avventer en overvåking av jerv i området. Målet er å finne ut hvor mange jerv som faktisk befinner seg i Børgefjell.

Svaret får reineierne til å reagere.

– Å starte med kartlegging av jerv midt i kalvingstid i slutten av mai vitner om mangel på innsikt i hva de er satt til å forvalte. Selv etter funn av mer enn 60 kadavre kommer de med uttalelser at de må vite eksakt hvilket rovdyr som står bak ugjerningen, sier Ragnhild Sparrok Larsen.

Hun frykter store rovdyrtap denne vinteren.

– Vi savner en helhetlig forvaltning. En forvaltning som forstår at enkelte år må man ha hjelp til at ta ut skadedyr før folk og flokk er rasert. Marerittet bare fortsetter dag som natt, sier hun til NRK.

Søknaden er ikke avslått

Det pågår nå en større overvåking av jerv i området. Målet er å finne ut hvor mange jerv som faktisk befinner seg i Børgefjell.

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet understreker av søknaden ikke er avslått.

– Vi har ikke avslått søknaden. Vi vurderer fortløpende om det er aktuelt å gjennomføre en skadefelling.