– Det ville vært helt fantastisk hvis dette prosjektet gir resultater, sier reindriftsdirektør i Landbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta.

Rein som går tapt på grunn av rovdyr har vært et problem for reindriftsutøvere i mange år og i 2018 ble det betalt ut over 80 millioner kroner i erstatning.

Et prosjekt fra i fjor tyder imidlertid på at forskere kan ha funnet en måte å begrense tapene. I år skal de prøve å få bekreftet teorien.

– Vi lurer på om en plastklave rundt halsen kan gjøre at dyr som ørn og gaupe vegrer seg fra å ta reinkalvene, forteller Svein Morten Eilertsen, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Erstatning for tap av rein Ekspandér faktaboks I Norge erstattes rein når disse enten blir drept eller skadet av rovvilt.

Rovvilt i denne sammenheng er: Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Norge har forpliktet seg gjennom internasjonal avtale å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. Det er laget bestandsmål for de ulike artene.

Det ytes erstatning når rein er gjenfunnet og undersøkelse foretatt av Statens naturoppsyn (SNO), eller den departementet bestemmer, viser en sannsynlighetsovervekt for at dyret er drept eller skadet av rovvilt.

Siidaandelshaver (tidligere driftsenheten) sender søknaden til Statens reindriftsforvaltning. Det er fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden.

Siidaandelshaver forstås en familiegruppe eller enkeltperson som er en del av en siida (en gruppe reineiere som utøver reindrift i felleskap på bestemte arealer), som driver reindrift under ledelse av en person eller av ektefeller eller samboere i felleskap.

Gjeldende forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein (lovdata.no) blir drept eller skadet av rovvilt er av 4. mai 2001. Forskriften ble tatt i bruk fra reindriftsåret 2001/2002.

Hvert år utarbeides det grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt. For hvert distrikt gjelder distriktsvise grunnsatser. Grunnlaget for satsene er gjennomsnittlige slaktevekter for kalv, okse, simle og kjørerein i hvert enkelt distrikt.

Her er gjeldende satser distriktsvis. (lovdata.no).

Her er aktuelle nettsteder:

Statens reindriftsforvaltning

Rovviltportalen

Rovbase

Kalvene med klaver kom tilbake

I juli i fjor utstyrte de 60 reinkalver i Vest-Finnmark med telesporsendere. Senderne var montert på plastklaver med et fleksibelt strikk, slik at strikket kunne utvide seg etter hvert som kalvene vokste.

Senderen skulle varsle hvis reinkalvene skadet seg, ble syke eller døde, men samtlige kalver var i live da senderne ble tatt av i oktober.

Det overrasket både forskere og reineiere.

Svein Morten Eilertsen er seniorforsker ved NIBIOs avdeling for utmark og næringsutvikling. Foto: Privat

– Jeg synes det var snodig. I resten av reinflokken var det rundt ni prosent tap, men jammen kom alle kalvene med plastklavene tilbake. Derfor går vi videre med prosjektet i år, sier Eilertsen.

Pilotprosjektet befant seg i områdene Sennaland, Repparfjord og Lerresfjord i Vest-Finnmark, og var et samarbeid mellom forskerne og reineierne Per Jonny Aslaksen Skum og Eli Ristin Skum fra reinbeitedistrikt 22.

Utbetalte erstatninger til reineiere i 2018 Ekspandér faktaboks Vest-Finnmark: 21 558 969 Øst-Finnmark: 13 181 061 Troms: 12 922 516 Nordland: 17 994 710 Nord-Trøndelag: 10 584 768 Sør-Trøndelag/Hedmark: 3 114 093 Tamreinlag: 937 769 TOTALT: 80 293 692 Kilde: Rovbase

– Verdt et forsøk

Denne sommeren skal alle reinkalvene til Per Jonny og Eli, som samles for merking, utstyres med plastklaver.

Eilertsen håper prosjektet kan bidra til en reduksjon av de mange dyretragediene til fjells.

– Hvis klavene kan bidra til at tapene går ned, er det i hvert fall verdt å prøve, fordi dette er et lavkosttilbud, sier Eilertsen.

Det er dette det handler om, en plastklave med strikk. Strikket utvider seg etter hvert som reinkalven vokser. Denne klaven har også en telesporsender, som forskerne brukte i pilotprosjektet i fjor. Foto: Svein Eilertsen

Reineiere i Vest-Finnmark og Nord-Troms var verst rammet av rovvilttap i 2018, og fikk utbetalt 21,5 millioner kroner etter at gaupe, jerv og kongeørn hadde forsynt seg av flokkene.

Reindriftsdirektør i Landbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta. Foto: Landbruksdirektoratet

I reinbeitedistriktt 22, der prosjektet foregikk i fjor, ble det utbetalt over to millioner kroner i erstatning i 2018.

Reindriftsdirektøren sier mange distrikter i Norge har store rovdyrtap, og håper dette prosjektet kan bidra til å redusere tapene.

– Alle typer prosjekt eller tiltak som kan redusere rovvilttapet har mye å si. Både ved at man har kalv til slakt men også til nye produksjonsdyr. I noen områder har reineiere en følelse av at de produserer fôr til rovdyr. Det er klart det er fortvilende, sier Hætta.